Представлено новий Volvo XC60 2025: як змінився преміальний кросовер (фото)
Кросовер Volvo XC60 2025 освіжили зовні та покращили всередині. Модель випускатимуть виключно в електрифікованих версіях потужністю до 455 сил.
Презентовано новий Volvo XC60 2025 модельного року. Середньорозмірний преміальний кросовер пройшов модернізацію і з весни вийде на європейський ринок. Про авто розповіли на офіційному сайті шведського автовиробника.
Кросовер Volvo XC60 оновили в дусі старшого брата XC90. Його решітка радіатора стала ширшою, також освіжили оптику і замінили бампери авто. Крім того, запропонували колісні диски нового дизайну.Важливо
Головна зміна в салоні сучасна мультимедійна система на базі Google зі збільшеним 11,2-дюймовим тачскріном. До того ж, доступні нові варіанти внутрішнього оздоблення і кольори кузова. Оновили і топову акустичну систему Bowers & Wilkins High Fidelity.
Усі Volvo XC60 2025 будуть 2,0-літровими, електрифікованими та повнопривідними. Модифікації B5 (250 к. с.) та B6 (300 к. с.) – "м’які" гібриди, а топовий 455-сильний Volvo XC60 T8 – плагін-гібрид, здатний розігнатися до сотні за 4,9 с і подолати приблизно 70 км на електротязі. У якості опції кросоверу доступна пневмопідвіска.
До речі, нещодавно дебютував потужний позашляховий електрокросовер Volvo.
Також Фокус писав про недорогі комерційні електромобілі від Renault та Volvo.