Volvo представила недорогий і потужний електрокросовер для бездоріжжя (фото, відео)

Кросовер Volvo EX30 Cross Country отримав обвіс та позашляхові шини, а його кліренс збільшено. Запас ходу електрокара становить 427 км.

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У лінійці Volvo EX30 2025 відбулося поповнення. Електрокросовер отримав варіант підвищеної прохідності Cross Country. Його презентували за полярним колом у Швеції, а подробиці моделі розкрили на офіційному сайті шведського виробника.

Новий Volvo EX30 Cross Country позиціонують, як авто для любителів пригод та активного відпочинку на природі, яке не шкодить довкіллю. Електрокар мало чим відрізняється від передсерійного концепта, який показали в 2023 році.

Кросовер отримав захисний обвіс та позашляхові шини Фото: Volvo

Кросовер Volvo EX30 Cross Country отримав пластиковий обвіс та великі 18-дюймові диски. Його кліренс збільшили і додали захист днища. Крім того, електрокар вирізняється чорним декором спереду і ззаду, а на даху можна встановити багажник. У салоні змінили оздоблення.

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Електромобіль Volvo EX30 Cross Country пропонують виключно у потужному повнопривідному виконанні з двома моторами на 428 к. с. Батарея ємністю 69 кВт∙год забезпечує запас ходу в 427 км, а її швидка зарядка на 80% займає 26 хвилин.

У салоні змінили оздоблення Фото: Volvo

Ціна Volvo EX30 Cross Country поки не називається, проте відомо, що електрокросовер залишиться доволі недорогим, адже стандартна модель із 428-сильною установкою коштує в Україні приблизно 1,6 млн гривень.

Кросовер Volvo EX30 Cross Country — одна із трьох нових електрифікованих моделей шведської марки, які будуть представлені в 2025 році.

Також Фокус розповідав, що позашляхові версії з'явилися і в електрокарів Polestar.