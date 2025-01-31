22 хвилини: новий електрокар Zeekr продемонстрував рекордно швидку зарядку (відео)

Електромобіль Zeekr 7X оснащений інноваційною LFP-батареєю. Вона підьтримує надшвидку зарядку потужністю до 500 кВт.

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Новий Zeekr 7X встановив світовий рекорд швидкості зарядки серед серійних електромобілів. Батарею кросовера повністю зарядили усього за 22 хвилини. Відео тесту з’явилося на Youtube-каналі Out of Spec Reviews.

Демонстрацію можливостей Zeekr 7X 2025 провели в Китаї. Для цього знадобилася надпотужна зарядна станція.

Інноваційна літій-залізо-фосфатна батарея Zeekr 7X ємністю 100 кВт∙год заряджалася струмом піковою потужністю до 500 кВт. Середня потужність склала 300 кВт.

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Запас ходу 700 км і надшвидка зарядка: Geely і Volvo створили незвичний електровен (відео)

Для порівняння, нова Tesla Model Y підтримує повільнішу зарядку потужністю 350 кВт. Поповнити запас ходу на 250 км можна за 15 хвилин. Електромобілі Hyundai Ioniq можна підзарядити із 10 до 80% за 18 хвилин.

Zeekr 7X підтримує зарядку потужністю 500 кВт Фото: Zeekr

Нагадаємо, що новий Zeekr 7X – 4,8-метровий кросовер, створений спільно спеціалістами Geely та Volvo. Модель пропонують у 421-сильній задньопривідній та 646-сильній повнопривідній версіях із батареями ємністю 75 та 100 кВт∙год.

Запас ходу Zeekr 7X сягає 780 км за китайським циклом CLTC. До речі, нещодавно цей електрокросовер уже з’явився в Україні і коштує від 33 до 45 тис. доларів.

Також Фокус розповідав про новий електричний універсал Zeekr із запасом ходу понад 800 км.