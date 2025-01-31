22 минуты: новый электрокар Zeekr продемонстрировал рекордно быструю зарядку (видео)

Электромобиль Zeekr 7X оснащен инновационной LFP-батареей. Она поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью до 500 кВт.

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Новый Zeekr 7X установил мировой рекорд скорости зарядки среди серийных электромобилей. Батарею кроссовера полностью зарядили всего за 22 минуты. Видео теста появилось на Youtube-канале Out of Spec Reviews.

Демонстрацию возможностей Zeekr 7X 2025 провели в Китае. Для этого понадобилась сверхмощная зарядная станция.

Инновационная литий-железо-фосфатная батарея Zeekr 7X емкостью 100 кВт∙ч заряжалась током пиковой мощностью до 500 кВт. Средняя мощность составила 300 кВт.

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Запас хода 700 км и сверхбыстрая зарядка: Geely и Volvo создали необычный электровэн (видео)

Для сравнения, новая Tesla Model Y поддерживает более медленную зарядку мощностью 350 кВт. Пополнить запас хода на 250 км можно за 15 минут. Электромобили Hyundai Ioniq можно подзарядить с 10 до 80% за 18 минут.

Zeekr 7X поддерживает зарядку мощностью 500 кВт Фото: Zeekr

Напомним, что новый Zeekr 7X — 4,8-метровый кроссовер, созданный совместно специалистами Geely и Volvo. Модель предлагается в 421-сильной заднеприводной и 646-сильной полноприводной версиях с батареями емкостью 75 и 100 кВт∙ч.

Запас хода Zeekr 7X достигает 780 км по китайскому циклу CLTC. Кстати, недавно этот электрокроссовер уже появился в Украине и стоит от 33 до 45 тыс. долларов.

Также Фокус рассказывал о новом электрическом универсале Zeekr с запасом хода более 800 км.