Для суворих зим: представлено потужні позашляхові електрокари від Volvo (фото)

Електромобілі Polestar Arctic Circle підготували для бездоріжжя. Їх оснастили позашляховими шинами, посиленою підвіскою та додатковою оптикою, а в салоні встановили спортивні крісла.

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Polestar представила нову лінійку Arctic Circle ("полярне коло"). Під цим суббрендом випускатимуть позашляхові версії електромобілів від Volvo. Про це повідомляється на сайті компанії.

Polestar 2 Arctic Circle Фото: Polestar

Наразі у сімействі Arctic Circle три електрокари – їх покажуть публіці під час перегонів по льоду FAT Ice Race в Австрії. Варіанти підвищеної прохідності отримали седан Polestar 2, а також кросовери Polestar 3 та 4. Наразі не відомо, які моделі стануть серійними.

Polestar 3 Arctic Circle Фото: Polestar

Електромобілі Polestar Arctic Circle отримали додаткову діодну оптику, нові бризковики та позашляхові шини Pirelli на дисках OZ Racing діаметром 19 або 20 дюймів.

Polestar 4 Arctic Circle Фото: Polestar

Крім того, електрокари оснастили кріпленнями для лиж, а на даху Polestar 2 і 3 встановили багажники. У салоні з’явилися спортивні крісла Recaro Pole Position.

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Усі електрокари оснащені повнопривідними двомоторними установками. Потужність Polestar 2 Arctic Circle становить 476 к. с., Polestar 3 – 517 к. с., а Polestar 4 – 544 к. с.

У салоні встановлено крісла Recaro Фото: Polestar

Крім того, нові Polestar Arctic Circle отримали посилені регульовані амортизатори Öhlins та розпірки, які підвищують жорсткість кузова. Кліренс Polestar 2 збільшили на 30 мм, Polestar 3 – на 40 мм, а Polestar 4 – на 20 мм.

Між іншим, під час перегонів FAT Ice Race презентують і екстремальний позашляховий електромобіль Audi.

Також Фокус писав, що електрокросовер Volvo EX30 отримає варіант підвищеної прохідності.