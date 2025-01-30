Для суворих зим: представлено потужні позашляхові електрокари від Volvo (фото)
Електромобілі Polestar Arctic Circle підготували для бездоріжжя. Їх оснастили позашляховими шинами, посиленою підвіскою та додатковою оптикою, а в салоні встановили спортивні крісла.
Polestar представила нову лінійку Arctic Circle ("полярне коло"). Під цим суббрендом випускатимуть позашляхові версії електромобілів від Volvo. Про це повідомляється на сайті компанії.
Наразі у сімействі Arctic Circle три електрокари – їх покажуть публіці під час перегонів по льоду FAT Ice Race в Австрії. Варіанти підвищеної прохідності отримали седан Polestar 2, а також кросовери Polestar 3 та 4. Наразі не відомо, які моделі стануть серійними.
Електромобілі Polestar Arctic Circle отримали додаткову діодну оптику, нові бризковики та позашляхові шини Pirelli на дисках OZ Racing діаметром 19 або 20 дюймів.
Крім того, електрокари оснастили кріпленнями для лиж, а на даху Polestar 2 і 3 встановили багажники. У салоні з’явилися спортивні крісла Recaro Pole Position.Важливо
Усі електрокари оснащені повнопривідними двомоторними установками. Потужність Polestar 2 Arctic Circle становить 476 к. с., Polestar 3 – 517 к. с., а Polestar 4 – 544 к. с.
Крім того, нові Polestar Arctic Circle отримали посилені регульовані амортизатори Öhlins та розпірки, які підвищують жорсткість кузова. Кліренс Polestar 2 збільшили на 30 мм, Polestar 3 – на 40 мм, а Polestar 4 – на 20 мм.
Між іншим, під час перегонів FAT Ice Race презентують і екстремальний позашляховий електромобіль Audi.
Також Фокус писав, що електрокросовер Volvo EX30 отримає варіант підвищеної прохідності.