Для суровых зим: представлены мощные внедорожные электрокары от Volvo (фото)

Электромобили Polestar Arctic Circle подготовили для бездорожья. Их оснастили внедорожными шинами, усиленной подвеской и дополнительной оптикой, а в салоне установили спортивные кресла.

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Polestar представила новую линейку Arctic Circle ("полярный круг"). Под этим суббрендом будут выпускать внедорожные версии электромобилей от Volvo. Об этом сообщается на сайте компании.

Polestar 2 Arctic Circle Фото: Polestar

На данный момент в семействе Arctic Circle три электрокара — их покажут публике во время гонок по льду FAT Ice Race в Австрии. Варианты повышенной проходимости получили седан Polestar 2, а также кроссоверы Polestar 3 и 4. Пока не известно, какие модели станут серийными.

Polestar 3 Arctic Circle Фото: Polestar

Электромобили Polestar Arctic Circle получили дополнительную диодную оптику, новые брызговики и внедорожные шины Pirelli на дисках OZ Racing диаметром 19 или 20 дюймов.

Polestar 4 Arctic Circle Фото: Polestar

Кроме того, электрокары оснастили креплениями для лыж, а на крыше Polestar 2 и 3 установили багажники. В салоне появились спортивные кресла Recaro Pole Position.

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Все электрокары оснащены полноприводными двухмоторными установками. Мощность Polestar 2 Arctic Circle составляет 476 л.с., Polestar 3 — 517 л.с., а Polestar 4 — 544 л.с.

В салоне установлены кресла Recaro Фото: Polestar

Кроме того, новые Polestar Arctic Circle получили усиленные регулируемые амортизаторы Öhlins и распорки, которые повышают жесткость кузова. Клиренс Polestar 2 увеличили на 30 мм, Polestar 3 — на 40 мм, а Polestar 4 — на 20 мм.

Между прочим, во время гонки FAT Ice Race презентуют и экстремальный внедорожный электромобиль Audi.

Также Фокус писал, что электрокроссовер Volvo EX30 получит вариант повышенной проходимости.