Volvo представила недорогой и мощный электрокроссовер для бездорожья (фото, видео)

Кроссовер Volvo EX30 Cross Country получил обвес и внедорожные шины, а его клиренс увеличен. Запас хода электрокара составляет 427 км.

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В линейке Volvo EX30 2025 произошло пополнение. Электрокроссовер получил вариант повышенной проходимости Cross Country. Его презентовали за полярным кругом в Швеции, а подробности модели раскрыли на официальном сайте шведского производителя.

Новый Volvo EX30 Cross Country позиционируют, как авто для любителей приключений и активного отдыха на природе, которое не вредит окружающей среде. Электрокар мало чем отличается от предсерийного концепта, который показали в 2023 году.

Кроссовер получил защитный обвес и внедорожные шины Фото: Volvo

Кроссовер Volvo EX30 Cross Country получил пластиковый обвес и большие 18-дюймовые диски. Его клиренс увеличили и добавили защиту днища. Кроме того, электрокар отличается черным декором спереди и сзади, а на крыше можно установить багажник. В салоне изменили отделку.

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Электромобиль Volvo EX30 Cross Country предлагают исключительно в мощном полноприводном исполнении с двумя моторами на 428 л. с. Батарея емкостью 69 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 427 км, а ее быстрая зарядка на 80% занимает 26 минут.

В салоне изменили отделку Фото: Volvo

Цена Volvo EX30 Cross Country пока не называется, однако известно, что электрокроссовер останется довольно недорогим, ведь стандартная модель с 428-сильной установкой стоит в Украине примерно 1,6 млн гривен.

Кроссовер Volvo EX30 Cross Country — одна из трех новых электрифицированных моделей шведской марки, которые будут представлены в 2025 году.

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