Volvo наполнит рынок новыми электромобилями различных классов (фото)

В Volvo анонсировали новые модели электрокаров. В ближайшие годы ожидаются внедорожный кроссовер, флагманский седан и преемник Volvo XC60.

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Volvo планирует расширить свою электрическую линейку. В ближайшие годы ожидаются сразу несколько новых "зеленых" моделей. Об этом заявило руководство компании, сообщает сайт Motor1.

В частности, уже 10 февраля дебютирует новый Volvo EX30 Cross Country — внедорожная версия компактного электрокроссовера. Кроме того, в 2025 году представят седан Volvo ES90 — электрического преемника модели S90.

Volvo EX30 Cross Country Фото: autoevolution.com

Обтекаемый электромобиль Volvo ES90 будет достигать 4,99 м в длину и 1,94 м в ширину. Силовые установки мощностью до 517 л. с. с батареей на 111 кВт∙ч позаимствуют у кроссовера Volvo EX90. Запас хода достигнет 600 км.

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В 2026 году дебютирует новый Volvo EX60. Электрокроссовер не заменит модель ХС60, а будет выпускаться параллельно с ней. Его построят на новой модульной платформе SPA3, которая позже станет основой для еще двух электрокаров. Она позволит установку автопилота и увеличит скорость зарядки батареи.

Volvo ES90 Фото: Volvo

Помимо электромобилей, ожидается и один плагин-гибрид Volvo — это будет большой семейный кроссовер на базе Lynk & Co 08. Его планируют презентовать в этом году, а ключевым рынком для этой модели станет Китай.

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