Автопилот и сверхбыстрая зарядка: раскрыты подробности электрического преемника Volvo XC60

Кроссовер Volvo EX60 получит электрическую установку с низким энергозатратами. Инновационная батарея обеспечит запас хода более 600 км и будет быстро заряжаться.

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Во время презентации обновленного Volvo XC90 представители шведского автопроизводителя поделились информацией о еще одном кроссовере бренда — EX60. Он дебютирует в 2026 году и станет преемником Volvo XC60. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Volvo EX60 будет полностью электрическим. Отмечается, что некоторое время модель будет выпускаться параллельно с предшественником Volvo XC60, который сохранит двигатели внутреннего сгорания (подобно тому, как сейчас одновременно собирают Volvo XC90 и его преемника EX90).

Электромобиль Volvo EX60 построят на усовершенствованной платформе SPA3. В перспективе на нее перейдут и другие электрокары марки. Кроссовер станет конкурентом Audi Q6 e-tron, Tesla Model Y и новому Mercedes EQC.

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Архитектура SPA3 включает новые электромоторы с улучшенной энергоэффективностью. Кроме того, батарею интегрируют в силовой каркас кузова, что уменьшит массу авто.

Плотность батареи возрастет, что увеличит запас хода Volvo EX60: ранее сайт Motor1 сообщал, что она достигнет 640 км. А 800-вольтовое электрооборудование обеспечит сверхбыструю зарядку.

Кроме того, ожидается, что новый Volvo EX60 получит инновационный автопилот. Его разрабатывают при участии компаний Nvidia и Luminar.

Кстати, шведский производитель готовит и электрический седан Volvo ES90 и первые его изображения уже показали.

Также Фокус рассказывал о новом грузовом электромобиле Volvo с запасом хода 600 км.