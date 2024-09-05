Автопілот і надшвидка зарядка: розкрито подробиці електричного наступника Volvo XC60

Кросовер Volvo EX60 отримає електричну установку з низькою енерговитратою. Інноваційна батарея забезпечить запас ходу понад 600 км та швидко заряджатиметься.

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Під час презентації оновленого Volvo XC90 представники шведського автовиробника поділилися інформацією про ще один кросовер бренду – EX60. Він дебютує в 2026 році та стане наступником Volvo XC60. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Volvo EX60 буде повністю електричним. Зазначається, що певний час модель випускатимуть паралельно із попередником Volvo XC60, який збереже двигуни внутрішнього згоряння (подібно до того, як зараз одночасно збирають Volvo XC90 і його наступника EX90).

Електромобіль Volvo EX60 збудують на вдосконаленій платформі SPA3. У перспективі на неї перейдуть й інші електрокари марки. Кросовер стане конкурентом Audi Q6 e-tron, Tesla Model Y та новому Mercedes EQC.

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Архітектура SPA3 включає нові електромотори з покращеною енергоефективністю. Крім того, батарею інтегрують у силовий каркас кузова, що зменшить масу авто.

Щільність батареї зросте, що збільшить запас ходу Volvo EX60: раніше сайт Motor1 повідомляв, що вона сягне 640 км. А 800-вольтне електрообладнання забезпечить надшвидку зарядку.

Крім того, очікується, що новий Volvo EX60 отримає інноваційний автопілот. Його розробляють за участі компаній Nvidia і Luminar.

До речі, шведський виробник готує й електричний седан Volvo ES90 і перші його зображення вже показали.

Також Фокус розповідав про новий вантажний електромобіль Volvo із запасом ходу 600 км.