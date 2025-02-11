455 сил і витрата 1,3 л на 100 км: в Україні з'явився новий Volvo XC90 (фото)

Кросовер Volvo XC90 зазнав змін зовні та всередині. Топова версія T8 оснащена 455-сильною плагін-гібридною установкою і може проїхати 70 км на електротязі.

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На український ринок вийшов новий Volvo XC90 2025. Один із перших кросоверів сфотографували в київському автосалоні марки, а його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Преміальний сімейний кросовер Volvo XC90 пройшов оновлення. Він пізнається за ширшою решіткою радіатора, а також матричними фарами, зміненими ліхтарями і бамперами.

У салоні Volvo XC90 2025 встановили збільшений 11,2-дюймовий тачскрін, а також покращили мультимедійну систему і внутрішнє оздоблення. Модель доступна у версіях на 6 та 7 місць.

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Ціна Volvo XC90 в Україні стартує з 2,4 мільйона гривень, проте конкретно це авто – топовий плагін-гібрид T8 вартістю від 3,2 млн. Він оснащений 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором, які разом розвивають 455 к. с. та 709 Нм.

Новий Volvo XC90 T8 здатен розігнатися до 100 км/год за 5,4 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. Збільшена батарея дозволяє подолати до 70 км в електричному режимі. Витрата пального в комбінованому циклі складає 1,3 л/100 км.

До речі, нещодавно Volvo показала недорогий позашляховий електрокросовер.

Також Фокус писав, що в Києві бачили незвичний кросовер-кабріолет.