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Renault і Volvo презентували недорогі вантажні електрокари із запасом ходу 450 км (фото)

Renault Flexis, електромобілі Renault
Фото: Renault | Електрокари Flexis розроблені спільно Renault та Volvo

Лінійка бренду Flexis включає три комерційні електрокари різних розмірів. Усі вони оснащені 200-сильним мотором і можуть подолати до 450 км без підзарядки.

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У Франції презентували комерційні електромобілі Flexis. Новий бренд створений спільно Renault та Volvo, а серійне виробництво почнеться у 2026 році. Про це повідомляється на сайті Flexis.

Flexis Step-in Van, Renault Flexis, електромобілі Renault Fullscreen
Flexis Step-in Van
Фото: Renault

Електромобілі Renault Flexis створені на новій модульній платформі типу "скейтборд". Вона дозволяє створювати моделі різного розміру та вантажопідйомності.

Flexis Panel Van, Renault Flexis, електромобілі Renault Fullscreen
Flexis Panel Van
Фото: Renault

На перших порах у лінійці буде три моделі. Усі вони оснащені 200-сильним електромотором і мають запас ходу приблизно 450 км, а швидка зарядка на 80% займатиме 20 хвилин.

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Електромобіль Flexis Step-in Van є серійною версією концепта Renault Estafette. Фургон за розмірами можна порівняти з Renault Kangoo, проте він значно вищий.

Flexis Cargo Van, Renault Flexis, електромобілі Renault Fullscreen
Flexis Cargo Van
Фото: Renault

Новий Flexis Panel Van є дещо компактнішим та маневренішим фургоном із меншою вантажопідйомністю. Третя модель – легка електрична вантажівка Flexis Cargo Van із модульною конструкцією – на її шасі можна змонтувати кунг, вантажну платформу чи спеціальне обладнання.

Раніше Фокус розповідав про бюджетний електромобіль Renault за 20 000 євро з оригінальним дизайном.

Також ми писали про новий позашляховий електрокросовер Volvo.