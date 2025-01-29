Renault и Volvo презентовали недорогие грузовые электрокары с запасом хода 450 км (фото)

Линейка бренда Flexis включает три коммерческих электрокара разных размеров. Все они оснащены 200-сильным мотором и могут преодолеть до 450 км без подзарядки.

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Во Франции презентовали коммерческие электромобили Flexis. Новый бренд создан совместно Renault и Volvo, а серийное производство начнется в 2026 году. Об этом сообщается на сайте Flexis.

Flexis Step-in Van Фото: Renault

Электромобили Renault Flexis созданы на новой модульной платформе типа "скейтборд". Она позволяет создавать модели разного размера и грузоподъемности.

Flexis Panel Van Фото: Renault

На первых порах в линейке будет три модели. Все они оснащены 200-сильным электромотором и имеют запас хода примерно 450 км, а быстрая зарядка на 80% будет занимать 20 минут.

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Электромобиль Flexis Step-in Van является серийной версией концепта Renault Estafette. Фургон по размерам сопоставим с Renault Kangoo, однако он значительно выше.

Flexis Cargo Van Фото: Renault

Новый Flexis Panel Van является несколько более компактным и маневренным фургоном с меньшей грузоподъемностью. Третья модель — легкий электрический грузовик Flexis Cargo Van с модульной конструкцией — на его шасси можно смонтировать кунг, грузовую платформу или специальное оборудование.

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