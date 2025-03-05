Запас ходу 700 км і надшвидка зарядка: дебютував флагманський електрокар Volvo (відео)

Електромобіль Volvo ES90 — п'ятиметровий фастбек Е-класу з просторим салоном і багатим оснащенням з безпеки. Запас ходу авто сягає 700 км.

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У Швеції презентували новий Volvo ES90. Флагманський електрокар стане наступником моделі S90. Про нього розповіли на сайті шведського автовиробника.

Дизайн Volvo ES90 2025

Електромобіль Volvo ES90 2025 – великий п'ятидверний фастбек Е-класу, який стане конкурентом Audi A6 e-tron, BMW i5, Mercedes EQE і Tesla Model S. Його збудували на платформі SPA2, яку використовує і електрокросовер Volvo EX90.

Електрокар замінив Volvo S90 Фото: Volvo

Дизайн Volvo ES90 витриманий у традиційному гранчастому стилі Volvo, проте авто має стрімкий силует із аркоподібним дахом та високою віконною лінією. У нього низький (0,25) коефіцієнт аеродинаміки. Електрокар отримав фірмові Т-подібні фари та оригінальні двосекційні ліхтарі. Стандартними є 20-дюймові диски.

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Розміри Volvo ES90 2025:

довжина – 4990 мм;

ширина – 1945 мм;

висота – 1547 мм;

колісна база – 3102 мм.

Запас ходу Volvo ES90 становить 700 км Фото: Volvo

Салон та комплектація Volvo ES90 2025

В інтер’єрі Volvo ES90 помітно спорідненість із ЕХ90, адже у нього запозичили кермо, цифровий щиток приладів та 14,5-дюймовий портрентний тачскрін. У нього просторий салон, а об’єм багажника становить 424-733 л (також є 22-літровий відсік спереду). В оздобленні використано матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.

У салоні встановлено великий портретний тачскрін Фото: Volvo

Новий Volvo ES90 називають найбезпечнішою моделлю в історії марки. Седан оснастили 12 сенсорами, 8 камерами, 5 радарами та лідаром (лазерним дальноміром), які покращують роботу систем безпеки та технології напівавтономного руху. До того ж, були оптимізовані деформаційні зони кузова.

Мультимедійна система створена на базі Google, а новітнє програмне забезпечення розробили в Nvidia. Крім того, серед стандартного і додаткового обладнання є панорамний дах, проєкція на лобове скло, чотиризонний клімат-контроль з функцією очистки повітря, камери кругового огляду, потужна акустика Bowers&Wilkins із 25 динаміками, електропривід, підігрів і масаж сидінь.

Новий Volvo ES90 просторіший за попередника Фото: Volvo

Електромобіль Volvo ES90, характеристики

На вибір запропонують задньопривідний 245-сильний варіант та повнопривідні версії на 442 і 670 сил. Максимальна швидкість усіх Volvo ES90 2025 обмежена на 180 км/год. Найпотужніший електрокар стартує до сотні за 3,9 с.

Електромобіль Volvo ES90 отримав батареї ємністю 92 та 106 кВт∙год: його запас ходу сягає 640 і 700 км, відповідно. 800-вольтна архітектура дозволяє надшвидку зарядку потужністю 350 кВт: у такому режимі додати 300 км запасу ходу можна всього за 10 хвилин, а зарядитися на 80% — за 20 хвилин. Також розробники зазначили, що в авто комфортна підвіска та якісна шумоізоляція — це найтихіший Volvo.

Об"єм багажника Volvo ES90 становить 424-733 л Фото: Volvo

Новий Volvo ES90 2025 уже доступний для замовлення в низці країн ЄС за ціною від 71 990 євро. Цьогоріч флагманський електрокар очікується і в Україні.

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