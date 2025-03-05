Запас хода 700 км и сверхбыстрая зарядка: дебютировал флагманский электрокар Volvo (видео)

Электромобиль Volvo ES90 — пятиметровый фастбэк Е-класса с просторным салоном и богатым оснащением по безопасности. Запас хода авто достигает 700 км.

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Дизайн Volvo ES90 2025

Электромобиль Volvo ES90 2025 — большой пятидверный фастбэк Е-класса, который станет конкурентом Audi A6 e-tron, BMW i5, Mercedes EQE и Tesla Model S. Его построили на платформе SPA2, которую использует и электрокроссовер Volvo EX90.

Электрокар заменил Volvo S90 Фото: Volvo

Дизайн Volvo ES90 выдержан в традиционном граненом стиле Volvo, однако авто имеет стремительный силуэт с аркообразной крышей и высокой оконной линией. У него низкий (0,25) коэффициент аэродинамики. Электрокар получил фирменные Т-образные фары и оригинальные двухсекционные фонари. Стандартными являются 20-дюймовые диски.

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Размеры Volvo ES90 2025:

длина — 4990 мм;

ширина — 1945 мм;

высота — 1547 мм;

колесная база — 3102 мм.

Запас хода Volvo ES90 составляет 700 км Фото: Volvo

Салон и комплектация Volvo ES90 2025

В интерьере Volvo ES90 заметно родство с ЕХ90, ведь у него позаимствовали руль, цифровой щиток приборов и 14,5-дюймовый портрентный тачскрин. У него просторный салон, а объем багажника составляет 424-733 л (также есть 22-литровый отсек спереди). В отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки.

В салоне установлен большой портретный тачскрин Фото: Volvo

Новый Volvo ES90 называют самой безопасной моделью в истории марки. Седан оснастили 12 сенсорами, 8 камерами, 5 радарами и лидаром (лазерным дальномером), которые улучшают работу систем безопасности и технологии полуавтономного движения. К тому же, были оптимизированы деформационные зоны кузова.

Мультимедийная система создана на базе Google, а новейшее программное обеспечение разработали в Nvidia. Кроме того, среди стандартного и дополнительного оборудования есть панорамная крыша, проекция на лобовое стекло, четырехзонный климат-контроль с функцией очистки воздуха, камеры кругового обзора, мощная акустика Bowers&Wilkins с 25 динамиками, электропривод, подогрев и массаж сидений.

Новый Volvo ES90 просторнее предшественника Фото: Volvo

Электромобиль Volvo ES90, характеристики

На выбор предложат заднеприводный 245-сильный вариант и полноприводные версии на 442 и 670 сил. Максимальная скорость всех Volvo ES90 2025 ограничена на 180 км/ч. Самый мощный электрокар стартует до сотни за 3,9 с.

Электромобиль Volvo ES90 получил батареи емкостью 92 и106 кВт∙ч: его запас хода достигает 640 и 700 км, соответственно. 800-вольтная архитектура позволяет сверхбыструю зарядку мощностью 350 кВт: в таком режиме добавить 300 км запаса хода можно всего за 10 минут, а зарядиться на 80% — за 20 минут. Также разработчики отметили, что в авто комфортная подвеска и качественная шумоизоляция — это самый тихий Volvo.

Объем багажника Volvo ES90 составляет 424-733 л. Фото: Volvo

Новый Volvo ES90 2025 уже доступен для заказа в ряде стран ЕС по цене от 71 990 евро. В этом году флагманский электрокар ожидается и в Украине.

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