В Украине заметили мощный спортивный электромобиль Mercedes за 3,8 миллиона (фото)

Электромобиль Mercedes-AMG EQE 43 осназен 476-сильной установкой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с и проехать 533 км без подзарядки.

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Седан Mercedes EQE – электрическая альтернатива модели E-Class. Автомобиль достигает почти 5 метров в длину при колесной базе в 3,21 м.

Электрокар способен разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с Фото: Topcars UA

У Mercedes EQE обтекаемый дизайн с аркообразной крышей и укороченной задней частью. В салоне на передней панели установлен огромный трехсекционный дисплей.

Конкретно этот электромобиль Mercedes-AMG EQE 43 отличается более агрессивным дизайном задней части, обвесом и задним спойлером. Внутри установлены спортивные кресла и руль.

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Новый Mercedes-AMG EQE 43 оснащен двумя моторами с суммарной отдачей 476 л. с. и 858 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с, а его максимальная скорость ограничена на 210 км/ч.

На передней панели установлен трехсекционный дисплей Фото: Mercedes-Benz

Аккумуляторная батарея емкостью 90,6 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 533 км. Электромобиль Mercedes оснащен пневмоподвеской, увеличенными тормозами и управляемыми задними колесами.

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