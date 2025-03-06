Электрический аналог Volvo XC60 показали за год до презентации (фото)
Электромобиль Volvo EX60 построят на новой платформе и оснастят энергоэффективными моторами. Запас хода кроссовера превысит 640 км.
Обнародовано первое фото нового Volvo EX60. Фотографию электрокроссовера показали во время презентации седана Volvo ES90. Об этом сообщает издание Auto Express.
На фото изображена задняя часть автомобиля с тоненькими диодными фонарями и расширенными задними крыльями. Также заметно хромированный и глянцевый декор.
Электрический кроссовер внешне будет напоминать старшего брата Volvo EX90. Он будет отличаться граненым дизайном и получит фирменные Т-образные фары. Для снижения массы в конструкции используют штампованные алюминиевые детали силового каркаса кузова.
Новый Volvo EX60 станет первой моделью, построенной на платформе SPA3. Она позволит установить инновационную систему полуавтономного движения, которую разрабатывают Nvidia и Luminar.
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Кроме того, электрокроссовер Volvo получит моторы с пониженным энергозатратом. Благодаря им запас хода Volvo EX60 превысит 640 км. 800-вольтная архитектура позволит сверхбыструю зарядку мощностью минимум 350 кВт.
Электромобиль Volvo EX60 презентуют в 2026 году. Примечательно, что модель будет выпускаться параллельно с бензиновым предшественником Volvo XC60, которого недавно обновили.
Также Фокус рассказывал о новом внедорожном электрокроссовере Volvo.
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