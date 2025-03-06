Электрический аналог Volvo XC60 показали за год до презентации (фото)

Электромобиль Volvo EX60 построят на новой платформе и оснастят энергоэффективными моторами. Запас хода кроссовера превысит 640 км.

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Обнародовано первое фото нового Volvo EX60. Фотографию электрокроссовера показали во время презентации седана Volvo ES90. Об этом сообщает издание Auto Express.

На фото изображена задняя часть автомобиля с тоненькими диодными фонарями и расширенными задними крыльями. Также заметно хромированный и глянцевый декор.

На первом фото показана задняя часть кроссовера Фото: Auto Express

Электрический кроссовер внешне будет напоминать старшего брата Volvo EX90. Он будет отличаться граненым дизайном и получит фирменные Т-образные фары. Для снижения массы в конструкции используют штампованные алюминиевые детали силового каркаса кузова.

Новый Volvo EX60 станет первой моделью, построенной на платформе SPA3. Она позволит установить инновационную систему полуавтономного движения, которую разрабатывают Nvidia и Luminar.

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Кроме того, электрокроссовер Volvo получит моторы с пониженным энергозатратом. Благодаря им запас хода Volvo EX60 превысит 640 км. 800-вольтная архитектура позволит сверхбыструю зарядку мощностью минимум 350 кВт.

Электромобиль Volvo EX60 презентуют в 2026 году. Примечательно, что модель будет выпускаться параллельно с бензиновым предшественником Volvo XC60, которого недавно обновили.

Также Фокус рассказывал о новом внедорожном электрокроссовере Volvo.