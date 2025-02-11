Hyundai випустила стильний позашляховий електрокросовер за $22 000 (фото)

Новий Hyundai Casper Electric Cross вирізняється агресивнішим дизайном та позашляховими шинами. 115-сильний електрокросовер має запас ходу 285 км.

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У Hyundai Casper 2025 з’явилася нова позашляхова модифікація Cross. Субкомпактний кросовер надходить у продаж на батьківщині, в Південній Кореї, за ціною від 31,9 млн вон ($22 000). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Hyundai.

Кросовер отримав агресивніші бампери Фото: Hyundai

За основу взяли електромобіль Hyundai Casper, який уже вийшов на європейський ринок під назвою Inster. Мініатюрний 3,8-метровий кросовер отримав новий обвіс, захист днища, агресивніші бампери та змінену задню оптику. Крім того, з’явилися 17-дюймові позашляхові шини та багажник на даху.

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Салон Hyundai Casper Electric Cross зберіг знайоме компонування. Усередині лише змінили оздоблення – воно стало двоколірним.

У салоні змінили оздоблення Фото: Hyundai

Новий Hyundai Casper Electric Cross доступний виключно в передньопривідному виконанні зі 115-сильним мотором та батареєю ємністю 49 кВт∙год. Розгін до 100 км/год займає 10,6 с, а максимальна швидкість обмежена на 150 км/год. Запас ходу складає 285 км, а швидка зарядка електрокара на 80% займає 30 хвилин.

До речі, нещодавно позашляхову модифікацію отримав і електрокросовер Volvo EX90.

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