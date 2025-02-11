Hyundai выпустила стильный внедорожный электрокроссовер за $22 000 (фото)

Новый Hyundai Casper Electric Cross отличается более агрессивным дизайном и внедорожными шинами. 115-сильный электрокроссовер имеет запас хода 285 км.

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У Hyundai Casper 2025 появилась новая внедорожная модификация Cross. Субкомпактный кроссовер поступает в продажу на родине, в Южной Корее, по цене от 31,9 млн вон ($22 000). Подробности авто раскрыли на официальном сайте Hyundai.

Кроссовер получил более агрессивные бамперы Фото: Hyundai

За основу взяли электромобиль Hyundai Casper, который уже вышел на европейский рынок под названием Inster. Миниатюрный 3,8-метровый кроссовер получил новый обвес, защиту днища, более агрессивные бамперы и измененную заднюю оптику. Кроме того, появились 17-дюймовые внедорожные шины и багажник на крыше.

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Салон Hyundai Casper Electric Cross сохранил знакомую компоновку. Внутри лишь изменили отделку — она стала двухцветной.

В салоне изменили отделку Фото: Hyundai

Новый Hyundai Casper Electric Cross доступен исключительно в переднеприводном исполнении со 115-сильным мотором и батареей емкостью 49 кВт∙ч. Разгон до 100 км/ч занимает 10,6 с, а максимальная скорость ограничена на 150 км/ч. Запас хода составляет 285 км, а быстрая зарядка электрокара на 80% занимает 30 минут.

Кстати, недавно внедорожную модификацию получил и электрокроссовер Volvo EX90.

Также Фокус рассказывал о флагманском электрокроссовере Hyundai.