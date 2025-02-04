Семейный гигант: флагманский электромобиль Hyundai выходит на рынок (фото)

Электромобиль Hyundai Ioniq 9 — большой семейный кроссовер с тремя рядами сидений. Модель предлагается в версиях мощностью от 218 до 430 сил.

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Новый Hyundai Ioniq 9 поступает в продажу. Флагманский электрокроссовер уже доступен на родине, в Южной Корее, по цене от 70,73 млн вон ($48 500). Об этом сообщается на официальном сайте Hyundai.

Модель выпускают в версиях мощностью 218-430 сил Фото: Hyundai

Электромобиль Hyundai Ioniq 9 — большой пятиметровый кроссовер с обтекаемым дизайном и оригинальными пиксельными фарами. Авто является собратом Kia EV9.

Кроссовер Hyundai Ioniq 9 предлагается в версиях на 6 или 7 мест. В салоне на передней панели установлено два дисплея. Объем багажника составляет 620-2462 л, также есть 88-литровый передний отсек.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Hyundai

Базовая комплектация Hyundai Ioniq 9 Exclusive включает трехзонный климат-контроль, электропривод и вентиляцию передних кресел, подогрев сидений первых двух рядов, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

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В топовой версии Calligraphy добавлена отделка кожей Nappa, проекция на лобовое стекло, вентиляция сидений второго ряда и парковочный автопилот с дистанционным управлением.

Доступны версии модели на 6 и 7 мест Фото: Hyundai

Новый Hyundai Ioniq 9 дебютирует в заднеприводной 218-сильной модификации и полноприводных вариантах на 313 и 430 л. с. Все они оснащены батареей емкостью 110 кВт∙ч. Запас хода по корейскому циклу составляет 532 км с задним приводом и 503 км — с полным.

Кстати, недавно презентовали бюджетный электрокроссовер Hyundai за $20 800.

Также Фокус писал, что в Украине появился 650-сильный спортивный электрокар Hyundai.