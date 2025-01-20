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3,4 с до сотни: в Киеве засветился 650-сильный электрокар Hyundai за 2 миллиона (фото)

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Фото: Topcars UA | Hyundai Ioniq 5 N — 650-сильная спортивная версия электрокара

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 N оснащен 650-сильной установкой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 260 км/ч.

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В Киеве заметили новый Hyundai Ioniq 5 N. Скоростной спортивный электромобиль совсем недавно начали продавать в Украине. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

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Авто получило обвес и спойлер
Фото: Topcars UA

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 N — топовая заряженная версия модели. Его цена в Украине составляет почти 3 миллиона гривен.

Новый Hyundai Ioniq 5 N оснащен полноприводной установкой с пиковой отдачей 650 л. с. и 770 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 260 км/ч. С аккумуляторной батареей на 84 кВт∙ч запас хода составляет 448 км.

Hyundai Ioniq 5 N, новый Hyundai Ioniq 5 N, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 5, электромобиль Hyundai Ioniq Fullscreen
Салон отделан кожей и алькантарой
Фото: Topcars UA
кресла Hyundai Ioniq 5 N, новый Hyundai Ioniq 5 N, Hyundai Ioniq 5, электромобиль Hyundai Ioniq 5, электромобиль Hyundai Ioniq Fullscreen
Электрокар получил спортивные сиденья
Фото: Topcars UA

Hyundai Ioniq 5 N получил доработанную подвеску и увеличенные тормоза. К тому же, появились специальный шрифтовой режим, а также системы, которые имитируют звук выхлопа и переключения коробки передач.

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Узнать электромобиль Hyundai Ioniq 5 N можно по агрессивным бамперам, обвесу и спойлеру. Авто занижено и оснащено 21-дюймовыми дисками.

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Электрокар получил 21-дюймовые диски и усовершенствованные тормоза
Фото: Topcars UA

В салоне установили спортивные руль и сиденья, а в цифровой приборной панели и мультимедийной системе изменили графику и добавили новые функции. В отделке использованы кожа и алькантара.

Кстати, недавно в Киеве заметили эксклюзивный "Гелендваген" за 280 000 евро.

Также Фокус писал, что в Украину привезли 800-сильный суперкар Ferrari.