3,4 с до сотни: в Киеве засветился 650-сильный электрокар Hyundai за 2 миллиона (фото)
Электромобиль Hyundai Ioniq 5 N оснащен 650-сильной установкой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 260 км/ч.
В Киеве заметили новый Hyundai Ioniq 5 N. Скоростной спортивный электромобиль совсем недавно начали продавать в Украине. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Электромобиль Hyundai Ioniq 5 N — топовая заряженная версия модели. Его цена в Украине составляет почти 3 миллиона гривен.
Новый Hyundai Ioniq 5 N оснащен полноприводной установкой с пиковой отдачей 650 л. с. и 770 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 260 км/ч. С аккумуляторной батареей на 84 кВт∙ч запас хода составляет 448 км.
Hyundai Ioniq 5 N получил доработанную подвеску и увеличенные тормоза. К тому же, появились специальный шрифтовой режим, а также системы, которые имитируют звук выхлопа и переключения коробки передач.
Узнать электромобиль Hyundai Ioniq 5 N можно по агрессивным бамперам, обвесу и спойлеру. Авто занижено и оснащено 21-дюймовыми дисками.
В салоне установили спортивные руль и сиденья, а в цифровой приборной панели и мультимедийной системе изменили графику и добавили новые функции. В отделке использованы кожа и алькантара.
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