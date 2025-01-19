Настоящий эксклюзив: в Киеве заметили роскошный "Гелендваген" за 280 000 евро (фото)

Тюнинг Mercedes G-Class от Hofele включает карбоновые расширители арок и новые бамперы. Салон отделали дорогой кожей и алькантарой, а сзади установили отдельные кресла.

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В Киеве засветился очень редкий и необычный Mercedes G-Class в тюнинге от немецкого ателье Hofele Design. Стоимость такого "Гелендвагена" составляет примерно 280 000 евро. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Внедорожник получил новые подножки и расширители арок Фото: Topcars UA

Hofele HG 63 (именно так назвали тюнинг-проект) внешне отличается измененными бамперами, новыми подножками и карбоновыми расширителями арок. Конкретно этот Mercedes G-Class получил 21-дюймовые диски, хотя клиентам предлагают колеса диаметром до 24 дюймов.

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Основные изменения произошли внутри. Ателье Hofele специализируется на роскошной внутренней отделке. Салон "Гелендвагена" обшит дорогой кожей, алькантарой и карбоном. Сзади устанавливают два отдельных сиденья с электроприводом, разделенных высокой консолью, а также мониторы для пассажиров.

В салоне устанавливают отдельные задние кресла с электроприводом

За основу для Hofele HG 63 взяли заряженный Mercedes-AMG G63. Тюнинг "Гелендвагена" не затронул силовой агрегат. 4,0-литровый V8 твин-турбо мощностью 585 сил и 9-ступенчатый автомат позволяют разгоняться до 100 км/ч за 4,5 с и развивать 240 км/ч.

Кстати, недавно в центре Львова заметили сразу два шестиколесных "Гелендвагена".

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