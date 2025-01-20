3,4 с до сотні: у Києві засвітився 650-сильний електрокар Hyundai за 2 мільйони (фото)

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 N оснащений 650-сильною установкою. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і розвинути 260 км/год.

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У Києві помітили новий Hyundai Ioniq 5 N. Швидкісний спортивний електромобіль зовсім недавно почали продавати в Україні. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua Instagram.

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 N – топова заряджена версія моделі. Його ціна в Україні становить майже 3 мільйони гривень.

Новий Hyundai Ioniq 5 N оснащений повнопривідною установкою із піковою віддачею 650 к. с. і 770 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і розвинути 260 км/год. Із акумуляторною батареєю на 84 кВт∙год запас ходу становить 448 км.

Hyundai Ioniq 5 N отримав доопрацьовану підвіску та збільшені гальма. До того ж, з’явилися спеціальний шрифтовий режим, а також системи, які імітують звук вихлопу та перемикання коробки передач.

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Упізнати електромобіль Hyundai Ioniq 5 N можна за агресивними бамперами, обвісом та спойлером. Авто занижене та оснащене 21-дюймовими дисками.

У салоні встановили спортивні кермо та сидіння, а в цифровій панелі приладі та мультимедійній системі змінили графіку та додали нові функції. В оздобленні використані шкіра та алькантара.

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