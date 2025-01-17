Ціна $20800 і запас ходу понад 450 км: дебютував доступний електрокросовер Hyundai (відео)

Електромобіль Hyundai Creta пропонують у версіях потужністю 136 та 171 к. с. Топовий варіант здатен розігнатися до сотні за 7,9 с і проїхати до 473 км без підзарядки.

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Лінійку Hyundai Creta 2025 поповнила електрична модифікація. Кросовер презентували на автошоу в Нью-Делі й саме в Індії вже стартували його продажі за ціною від 1,8 до 2,35 млн рупій ($20 800 – 27 000). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Hyundai.

Новий Hyundai Creta Electric запропонують у двох одномоторних передньопривідних модифікаціях:

Standard — 136 к. с., батарея на 42 кВт∙год, запас ходу 390 км;

Long Range — 171 к. с., батарея на 51,4 кВт∙год, запас ходу 473 км.

Запас ходу електрокросовера сягає 473 км Фото: Hyundai

Потужніший варіант Hyundai Creta Electric здатен розігнатися до 100 км/год за 7,9 с. Швидка зарядка батареї на 80% займає 58 хвилин, а стандартна — 4 години. Також є двонаправлена зарядка — можна живити від авто електроприлади.

У салоні замінили кермо Фото: Hyundai

Відрізнити електромобіль Hyundai Creta від бензинової версії можна за пластиковою заглушкою на місці решітки радіатора та зміненими бамперами. Крім того, встановлені 17-дюймові диски з оптимізованою аеродинамікою.

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У салоні Hyundai Creta Electric зберегли два 10,25-дюймових дисплеї та сенсорний блок клімату, проте встановили нове кермо від Tucson. Кросовер отримав додатковий передній багажник.

Електрокар отримав додатковий передній багажник Фото: Hyundai

Комплектація електрокара розширена — є панорамний дах, двозонний клімат-контроль, акустика Bose, камери кругового огляду, парктронік, датчики світла і дощу, вентиляція крісел та набір систем безпеки.

До речі, нещодавно розсекретили футуристичний електричний мінівен Hyundai.

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