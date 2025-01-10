Оригінальний сімейний електромобіль Hyundai розсекретили до прем'єри (фото)

Електромобіль Hyundai Staria оснастять 218-сильним мотором та великою батареєю. Запас ходу мінівена перевищить 320 км.

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Лінійку Hyundai Staria 2025 невдовзі поповнить електрична модифікація. Мінівен уже помітили в Південній Кореї. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Hyundai Staria Electric помітили на підземному паркінгу. Електричний мінівен не прикритий камуфляжем, тому його дизайн можна розгледіти.

Hyundai Staria Electric відрізняється зміненим дизайном передньої частини Фото: carscoops.com

Електромобіль Hyundai Staria пізнається за зміненою передньою частиною з новим бампером і заглушкою та зарядним гніздом на місці радіаторної решітки. Примітно, що мінівен вирізняється двоколірним забарвленням.

Салон Hyundai Staria Electric, скоріше за все, не зазнає суттєвих змін. Мінівен запропонують у версіях на 7, 9 та 11 місць.

Силовою установкою поділиться споріднена комерційна модель Hyundai ST1 – вантажний побратим Staria. Електрокар оснащений мотором на 218 к. с. та 350 Н∙м.

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А от батареєю ємністю 84 кВт∙год поділиться оновлений електромобіль Hyundai Ioniq 5. Запас ходу мінівена перевищить 320 км. 800-вольтна архітектура забезпечить швидку зарядку, також буде функція двонаправленої зарядки – можна буде живити від авто електроприводи.

Новий Hyundai Staria Electric презентують у 2025, а виробництво стартує в 2026-му. Щорічно планують виготовляти по 15-20 тис. електрокарів.

До речі, нещодавно показали недорогий електрокросовер Hyundai за $23 500.

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