Новый семейный Suzuki Jimny прекратили продавать из-за слишком высокого спроса (фото)

Новый Suzuki Jimny Nomade — удлиненный пятидверный вариант модели с более просторным салоном и большим багажником. Внедорожник сохранил 1,5-литровый бензиновый двигатель.

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Suzuki прекращает продажи внедорожника Jimny Nomade в Японии всего через 4 дня после их старта. Причиной стал слишком высокий спрос на модель. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Дело в том, что за это время на новый Suzuki Jimny Nomade пришло более 50 000 заказов. Учитывая загруженность предприятия в Индии, где производится модель, ежемесячно в Японию могут поставлять всего по 1200 авто.

Suzuki Jimny Nomade — удлиненная версия модели Фото: Suzuki

Таким образом, за внедорожником выстроилась очередь на 3,5 года вперед. Именно поэтому в Suzuki решили временно приостановить его продажу и извиниться перед теми, кто не успел заказать авто.

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Новый Suzuki Jimny Nomade — пятидверная семейная версия модели. Внедорожник удлинили на 34 см (до 3,89 м), что сделало его просторнее внутри и увеличило объем багажника до 211-332 л.

Салон и багажник авто стали просторнее Фото: Suzuki

Комплектация Suzuki Jimny Nomade расширена и включает климат-контроль, 9-дюймовый тачскрин, камеру, парктроник, датчик света, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

А вот силовой агрегат не изменился. 1,5-литровый бензиновый двигатель на 102 л.с. работает в паре с 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической КПП.

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