Новий сімейний Suzuki Jimny припинили продавати через занадто високий попит (фото)

Новий Suzuki Jimny Nomade — подовжений п'ятидверний варіант моделі із просторішим салоном та більшим багажником. Позашляховик зберіг 1,5-літровий бензиновий двигун.

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Suzuki припиняє продаж позашляховика Jimny Nomade в Японії усього через 4 дні після їх старту. Причиною став занадто високий попит на модель. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Річ у тім, що за цей час на новий Suzuki Jimny Nomade прийшло понад 50 000 замовлень. Враховуючи завантаженість підприємства в Індії, де виготовляють модель, щомісяця в Японію можуть поставляти лише по 1200 авто.

Suzuki Jimny Nomade — подовжена версія моделі Фото: Suzuki

Отже, за позашляховиком вишикувалася черга на 3,5 роки вперед. Саме тому в Suzuki вирішили тимчасово призупинити його продаж та вибачитися перед тими, хто не встиг замовити авто.

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Новий Suzuki Jimny Nomade – п’ятидверна сімейна версія моделі. Позашляховик подовжили на 34 см (до 3,89 м), що зробило його просторішим усередині та збільшило об’єм багажника до 211-332 л.

Салон і багажник авто стали просторішими Фото: Suzuki

Комплектація Suzuki Jimny Nomade розширена і включає клімат-контроль, 9-дюймовий тачскрін, камеру, парктронік, датчик світла, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

А от силовий агрегат не змінився. 1,5-літровий бензиновий двигун на 102 к. с. працює в парі з 5-ступінчастою механічною або 4-ступінчастою автоматичною КПП.

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