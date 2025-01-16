Ціна $12 500 і витрата 4,5 л на 100 км: Suzuki показали оригінальне сімейне авто (фото)
Мініатюрний Suzuki Solio створений на базі хетчбека Swift і вирізняється незвичним дизайном. Гібридна установка мінівена витрачає усього 4,5 л/100 км у змішаному циклі.
У Японії презентували новий Suzuki Solio. Компактний мінівен надходить у продаж за ціною від 1 926 100 єн ($12 500). Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.
Мінівен Suzuki Solio є наступником відомої моделі Wagon R. Він створений на платформі HEARTECT, яку також використовує Suzuki Swift, проте дещо компактніший за хетчбека.
Розміри Suzuki Solio 2025:
- довжина – 3790 мм;
- ширина – 1645 мм;
- висота – 1745 мм;
- колісна база – 2480 мм.
Новий Suzuki Solio зовні зовсім не схожий на свого побратима, адже вирізняється рубаним стилем із вертикальними задніми стійками та коротким високим капотом. Задні двері є зсувними.
Примітно, що для авто пропонують два різних варіанти дизайну. Мінівен Suzuki Solio Bandit вирізняється агресивнішою передньою частиною з широкою решіткою радіатора.
У салоні щиток приладів розташований по центру передньої панелі – акурат над сенсорним дисплеєм. Базова комплектація включає електронне стоянкове гальмо, адаптивний круїз-контроль та систему автоматичного гальмування.
Новий Suzuki Swift став донором 1,2-літрового бензинового двигуна на 82 к. с. із "м’якою" гібридною установкою та варіатора. Середня витрата пального становить 4,5 л/100 км. За доплату для Suzuki Solio 2025 доступний повний привід.
До речі, нещодавно презентували недорогий компактний седан Suzuki на базі Swift.
Також Фокус розповідав про перший електрокросовер Suzuki.