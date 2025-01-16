Цена $12 500 и расход 4,5 л на 100 км: Suzuki показали оригинальное семейное авто (фото)

Миниатюрный Suzuki Solio создан на базе хэтчбека Swift и отличается необычным дизайном. Гибридная установка минивэна расходует всего 4,5 л/100 км в смешанном цикле.

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В Японии презентовали новый Suzuki Solio. Компактный минивэн поступает в продажу по цене от 1 926 100 иен ($12 500). Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Минивэн Suzuki Solio является преемником известной модели Wagon R. Он создан на платформе HEARTECT, которую также использует Suzuki Swift, однако несколько компактнее хэтчбека.

Стандартный Suzuki Solio Фото: Suzuki Suzuki Solio Bandit отличается более агрессивным дизайном Фото: Suzuki

Размеры Suzuki Solio 2025:

длина — 3790 мм;

ширина — 1645 мм;

высота — 1745 мм;

колесная база — 2480 мм.

Щиток приборов расположен по центру передней панели Фото: Suzuki

Новый Suzuki Solio внешне совсем не похож на своего собрата, ведь отличается рубленым стилем с вертикальными задними стойками и коротким высоким капотом. Задние двери являются сдвижными.

Задняя дверь сдвигается Фото: Suzuki

Примечательно, что для авто предлагают два разных варианта дизайна. Минивэн Suzuki Solio Bandit отличается более агрессивной передней частью с широкой решеткой радиатора.

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В салоне щиток приборов расположен по центру передней панели — аккурат над сенсорным дисплеем. Базовая комплектация включает электронный стояночный тормоз, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения.

Минивэн расходует всего 4,5 л на 100 км Фото: Suzuki

Новый Suzuki Swift стал донором 1,2-литрового бензинового двигателя на 82 л. с. с "мягкой" гибридной установкой и вариатора. Средний расход топлива составляет 4,5 л/100 км. За доплату для Suzuki Solio 2025 доступен полный привод.

Кстати, недавно презентовали недорогой компактный седан Suzuki на базе Swift.

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