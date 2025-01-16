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Авто

Цена $12 500 и расход 4,5 л на 100 км: Suzuki показали оригинальное семейное авто (фото)

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Фото: Suzuki | Suzuki Solio — компактный городской минивэн с оригинальным дизайном

Миниатюрный Suzuki Solio создан на базе хэтчбека Swift и отличается необычным дизайном. Гибридная установка минивэна расходует всего 4,5 л/100 км в смешанном цикле.

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В Японии презентовали новый Suzuki Solio. Компактный минивэн поступает в продажу по цене от 1 926 100 иен ($12 500). Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Минивэн Suzuki Solio является преемником известной модели Wagon R. Он создан на платформе HEARTECT, которую также использует Suzuki Swift, однако несколько компактнее хэтчбека.

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Стандартный Suzuki Solio
Фото: Suzuki
Suzuki Solio Bandit, Suzuki Solio 2025, новый Suzuki Solio, минивэн Suzuki, Suzuki Swift Fullscreen
Suzuki Solio Bandit отличается более агрессивным дизайном
Фото: Suzuki

Размеры Suzuki Solio 2025:

  • длина — 3790 мм;
  • ширина — 1645 мм;
  • высота — 1745 мм;
  • колесная база — 2480 мм.
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Щиток приборов расположен по центру передней панели
Фото: Suzuki

Новый Suzuki Solio внешне совсем не похож на своего собрата, ведь отличается рубленым стилем с вертикальными задними стойками и коротким высоким капотом. Задние двери являются сдвижными.

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Задняя дверь сдвигается
Фото: Suzuki

Примечательно, что для авто предлагают два разных варианта дизайна. Минивэн Suzuki Solio Bandit отличается более агрессивной передней частью с широкой решеткой радиатора.

Важно
Городской малыш: тест-драйв нового Suzuki Swift
Городской малыш: тест-драйв нового Suzuki Swift

В салоне щиток приборов расположен по центру передней панели — аккурат над сенсорным дисплеем. Базовая комплектация включает электронный стояночный тормоз, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения.

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Минивэн расходует всего 4,5 л на 100 км
Фото: Suzuki

Новый Suzuki Swift стал донором 1,2-литрового бензинового двигателя на 82 л. с. с "мягкой" гибридной установкой и вариатора. Средний расход топлива составляет 4,5 л/100 км. За доплату для Suzuki Solio 2025 доступен полный привод.

Кстати, недавно презентовали недорогой компактный седан Suzuki на базе Swift.

Также Фокус рассказывал о первом электрокроссовере Suzuki.