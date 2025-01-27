Nissan прекратит производство двух премиальных кроссоверов: что выпустят взамен

Infiniti откажется от моделей QX50 и QX55. Кроссоверы снимут с производства и следующие их поколения не планируются, однако на смену им готовят новые модели.

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Кроссоверы Infiniti QX50 и QX55 снимут с производства. Концерн Nissan прекратит выпуск двух премиальных моделей до декабря. По информации сайта Motor1, уведомление об этом уже отправлено ряду североамериканских дилеров.

Линейка Infiniti претерпит кардинальные изменения, ведь премиальный бренд Nissan переориентируется на более дорогие модели с более высокой маржой. Недавно уже сняли с производства седан Infiniti Q50. Большие надежды возлагаются на новый Infiniti QX80.

Infiniti QX55 также снимут с производства Фото: Тарас Брязгунов

По этой причине новые Infiniti QX50 и QX55 следующего поколения не разрабатываются. Впрочем, их преемники все же появятся, однако они будут крупнее и дороже.

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В частности, модель QX50 частично сменит новый Infiniti QX60 третьей генерации, который представят в 2026 году. Он будет больше и семиместным.

Преемником Infiniti QX55 станет новый купе-кроссовер QX65. Его также планируют презентовать в 2026 году и он будет использовать платформу и агрегаты модели QX60.

Стоит отметить, что кроссовер Infiniti QX50 в настоящее время является одной из самых популярных моделей марки. Руководитель отдела планирования производства Nissan в Америке Понца Пандикутира признает, что отказ от модели приведет к потере клиенты, однако благодаря более дорогим кроссоверам должна вырасти прибыль.

Ранее стало известно, что Honda может выпустить большой внедорожник на базе Infiniti QX80.

Также Фокус писал, что с производства снимают и спортивное купе Lexus.