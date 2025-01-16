Выпустят прощальную версию: Lexus отказывается от своей самой яркой модели (фото)

Lexus RC прекратят производить и новое поколение купе не планируется из-за низкого спроса. На прощание представили лимитированную финальную версию модели.

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Купе Lexus RC снимут с производства. Последние автомобили сойдут с конвейера в Японии до ноября. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Спорткар Lexus RC — самая яркая модель в современной линейке бренда. Купе производится с 2014 года и его жизненный цикл закончился.

Lexus RC F Final Edition Фото: Lexus

Новый Lexus RC не планируется, ведь на современном авторынке спрос на купе невысок. Всего выпущено примерно 90 000 этих автомобилей.

На прощание будет выпущена финальная версия купе Lexus RC Final Edition. Всего соберут 400 таких авто: 200 стандартных купе (мощностью 241-311 л. с.) и еще 200 заряженных Lexus RC F с 5,0-литровым 473-сильным V8.

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Новый Lexus RC Final Edition отличается особой окраской, 19-дюймовыми коваными дисками и черными зеркалами. Вариант RC F также получил карбоновые обвес, антикрыло и крышу.

Салон отделан красно-черной кожей Фото: Lexus Lexus RC F Final Edition получил спортивные кресла Фото: Lexus

Салон Lexus RC Final Edition отделан красно-черной кожей, а также карбоном и алькантарой. В RC F установлены спортивные сиденья. Кроме того, внутри появились логотипы Final Edition.

Ранее стало известно, что Volkswagen прекращает производство двух самых оригинальных своих моделей.

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