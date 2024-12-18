Броня, сирена и тепловизор: представлен экстремальный внедорожник Lexus (видео)

Бронированный Lexus GX 550 получил стальную капсулу салона, пуленепробиваемые стекла и шины, которые не боятся проколов. Кроме того, на внедорожник устанавливают тепловизор и систему фильтрации воздуха.

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Новый Lexus GX 550 получил бронированную модификацию. Создали ее в канадской компании Inkas, которая специализируется на защищенном транспорте. Подробности авто раскрыли на ее сайте.

Бронированный внедорожник Lexus GX 550 внешне трудно отличить от стандартной модели. В его салоне установили стальную бронекапсулу, которая выдерживает обстрел из автомата или снайперской винтовки калибра 7,62 мм. Днище защищено от взрыва двух гранат одновременно.

В салоне установили стальную бронекапсулу Фото: INKAS

Конечно же, Lexus GX 550 Inkas получил пуленепробиваемые стекла и 20-дюймовые шины, которые позволяют продолжать движение при проколе. Дополнительно защитили бензобак и усилили дверные петли.

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За доплату предлагают установить систему пожаротушения, тепловизор, систему фильтрации воздуха, сирену и громкоговоритель. Также есть возможность прорезать эвакуационный люк в крыше.

Фото: INKAS

Бронированный Lexus GX 550 сохранил стандартный силовой агрегат — 3,5-литровый V6 твин-турбо на 354 л. с., 10-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей. Поскольку внедорожник потяжелел, то пришлось усилить подвеску.

Кстати, недавно новый Lexus GX 550 вышел на украинский рынок.

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