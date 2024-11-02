Защищенный гигант: General Motors показали самый дорогой американский внедорожник (фото)

Новый Chevrolet Suburban Shield отличается инновационной конструкцией с интегрированной защитой. Внедорожник предлагают в мощных бензиновой и дизельной модификациях.

Related video

Линейку Chevrolet Suburban пополнила заводская бронированная версия Shield. Рамные внедорожники будут изготавливать специально для дипломатических представительств США в других странах. Об этом сообщается на сайте GM Defence.

Именно это оборонное подразделение концерна General Motors и создало бронированный внедорожник по заказу Госдепартамента США. Ранее сообщалось, что на разработку модели и выпуск первых 10 авто выделили 36,4 миллиона долларов, то есть сейчас это самый дорогой американский внедорожник. Первую машину изготовили и передали Дипломатической службе безопасности США.

Модель предлагается в мощных бензиновой и дизельной версиях Фото: General Motors

Визуально бронированный Chevrolet Suburban Shield почти ничем не отличается от стандартной модели. Его выдают толстые пуленепробиваемые стекла и проблесковые маячки за решеткой радиатора.

Особенность Chevrolet Suburban Shield заключается в том, что броня интегрирована в конструкцию авто. То есть внедорожник строился защищенным с нуля тогда, как обычно бронеплиты устанавливают в уже готовые авто. Таким образом удалось не только усилить защиту, но и улучшить динамику и управляемость авто.

Важно

General Motors показали электрифицированный бронеавтомобиль нового поколения (видео)

Модель доступна в двух версиях. В 1LT установлены более простые трехместные диваны второго и третьего ряда, а в 2LT — отдельные комфортабельные кресла.

Силовые агрегаты авто остались стандартными. Новый Chevrolet Suburban Shield предложат с 6,2-литровым бензиновым V8 мощностью 426 л.с. и 3,0-литровым 305-сильным турбодизелем.

Кстати, недавно презентовали роскошный бронированный внедорожник на базе SsangYong.

Также Фокус рассказывал о бронированной модификации кроссовера Skoda Kodiaq.