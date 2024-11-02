Захищений гігант: General Motors показали найдорожчий американський позашляховик (фото)

Новий Chevrolet Suburban Shield вирізняється інноваційною конструкцією з інтегрованим захистом. Позашляховик пропонують у потужних бензиновій та дизельній модифікаціях.

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Лінійку Chevrolet Suburban поповнила заводська броньована версія Shield. Рамні позашляховики виготовлятимуть спеціально для дипломатичних представництв США в інших країнах. Про це повідомляється на сайті GM Defence.

Саме цей оборонний підрозділ концерну General Motors і створив броньований позашляховик на замовлення Держдепартаменту США. Раніше повідомлялося, що на розробку моделі та випуск перших 10 авто виділили 36,4 мільйона доларів, тобто наразі це найдорожчий американський позашляховик. Першу машину виготовили та передали Дипломатичній службі безпеки США.

Модель пропонують у потужних бензиновій і дизельній версіях Фото: General Motors

Візуально броньований Chevrolet Suburban Shield майже нічим не відрізняється від стандартної моделі. Його видають товсте куленепробивне скло та проблискові маячки за решіткою радіатора.

Особливість Chevrolet Suburban Shield полягає в тому, що броня інтегрована в конструкцію авто. Тобто позашляховик будувався захищеним з нуля тоді, як зазвичай бронеплити встановлюють у вже готові авто. Таким чином вдалося не лише посилити захист, але й покращити динаміку та керованість авто.

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Модель доступна в двох версіях. У 1LT встановлені простіші тримісні дивани другого та третього ряду, а в 2LT – окремі комфортабельні крісла.

Силові агрегати авто залишилися стандартними. Новий Chevrolet Suburban Shield запропонують із 6,2-літровим бензиновим V8 потужністю 426 к. с. та 3,0-літровим 305-сильним турбодизелем.

До речі, нещодавно презентували розкішний броньований позашляховик на базі SsangYong.

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