Розкішний брат SsangYong: в Індонезії створили преміальний броньований позашляховик (фото)

MV3 Garuda Limousine — броньований пятиметровий позашляховик довжиною 5 метрів. Його салон оздоблений шкірою та деревом, а комплектація включає телевізор та холодильник.

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Індонезійська компанія PT Pindad, яка спеціалізується на військовій техніці, випустила свій перший автомобіль – позашляховик MV3 Garuda Limousine. Його випускатимуть невеликими партіями. Про це повідомляє видання Indonesia Business Post.

Позашляховики випускатимуть невеликими партіями

Новий MV3 Garuda Limousine – великий п’ятиметровий позашляховик, збудований на рамному шасі KGM/SsangYong Rexton. Авто вирізняється рубаним дизайном із високим капотом. Широка решітка радіатора поєднується з крупними діодними фарами. Кузов прикрасили традиційним індонезійським орнаментом парангом.

Салон оздоблений шкірою та деревом

MV3 Garuda Limousine створений для президента Індонезії Прабово Субіанто. Саме тому позашляховик є броньованим – витримує обстріл кулями калібром 5,45 чи 7,62 мм. Він отримав куленепробивне скло та шини, які не бояться проколів. Маса авто становить 2950 кг.

Ззаду встановлено окремі сидіння

Салон MV3 Garuda Limousine оздобили шкірою та деревом, а ззаду встановлені два окремих крісла. Позашляховик отримав 12-дюймовий дисплей та проєкцію на лобове скло.

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Крім того, комплектація MV3 Garuda Limousine отримав камери кругового огляду, Wi-Fi, телевізор, холодильник та електропривід висувних підніжок.

Авто використовуватиме президент Індонезії

Під капотом встановлено 2,2-літровий турбодизель від SsangYong Rexton на 202 к. с., в парі з яким працює 8-ступінчастий автомат. Повнопривідний MV3 Garuda Limousine здатен розвинути 100 км/год.

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