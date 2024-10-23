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Авто

Роскошный брат SsangYong: в Индонезии создали премиальный бронированный внедорожник (фото)

MV3 Garuda Limousine, бронированное авто, SsangYong Rexton
MV3 Garuda Limousine — роскошный бронированный внедорожник

MV3 Garuda Limousine — бронированный пятиметровый внедорожник длиной 5 метров. Его салон отделан кожей и деревом, а комплектация включает телевизор и холодильник.

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Индонезийская компания PT Pindad, которая специализируется на военной технике, выпустила свой первый автомобиль — внедорожник MV3 Garuda Limousine. Его будут выпускать небольшими партиями. Об этом сообщает издание Indonesia Business Post.

MV3 Garuda Limousine, бронированное авто, SsangYong Rexton Fullscreen
Внедорожники будут выпускать небольшими партиями

Новый MV3 Garuda Limousine — большой пятиметровый внедорожник, построенный на рамном шасси KGM/SsangYong Rexton. Авто отличается рубленым дизайном с высоким капотом. Широкая решетка радиатора сочетается с крупными диодными фарами. Кузов украсили традиционным индонезийским орнаментом парангом.

салон MV3 Garuda Limousine, бронированное авто, SsangYong Rexton Fullscreen
Салон отделан кожей и деревом

MV3 Garuda Limousine создан для президента Индонезии Прабово Субианто. Именно поэтому внедорожник является бронированным — выдерживает обстрел пулями калибром 5,45 или 7,62 мм. Он получил пуленепробиваемые стекла и шины, которые не боятся проколов. Масса авто составляет 2950 кг.

салон MV3 Garuda, бронированное авто, SsangYong Rexton Fullscreen
Сзади установлены отдельные сиденья

Салон MV3 Garuda Limousine отделали кожей и деревом, а сзади установлены два отдельных кресла. Внедорожник получил 12-дюймовый дисплей и проекцию на лобовое стекло.

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Кроме того, комплектация MV3 Garuda Limousine получил камеры кругового обзора, Wi-Fi, телевизор, холодильник и электропривод выдвижных подножек.

MV3 Garuda, бронированное авто, SsangYong Rexton Fullscreen
Авто будет использовать президент Индонезии

Под капотом установлен 2,2-литровый турбодизель от SsangYong Rexton на 202 л. с., в паре с которым работает 8-ступенчатый автомат. Полноприводный MV3 Garuda Limousine способен развить 100 км/ч.

Кстати, на автошоу в Индонезии презентовали и самый дешевый рамный внедорожник Toyota.

Также Фокус рассказывал о новом электрифицированном бронеавтомобиле от General Motors.