Броня, сирена і тепловізор: представлено екстремальний позашляховик Lexus (відео)

Броньований Lexus GX 550 отримав сталеву капсулу салону, куленепробивне скло та шини, які не бояться проколів. Крім того, на позашляховик встановлюють тепловізор і систему фільтрації повітря.

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Новий Lexus GX 550 отримав броньовану модифікацію. Створили її в канадській компанії Inkas, яка спеціалізується на захищеному транспорті. Подробиці авто розкрили на її сайті.

Броньований позашляховик Lexus GX 550 зовні важко відрізнити від стандартної моделі. У його салоні встановили сталеву бронекапсулу, яка витримує обстріл з автомата чи снайперської гвинтівки калібру 7,62 мм. Днище захищене від вибуху двох гранат одночасно.

У салоні встановили сталеву бронекапсулу Фото: INKAS

Звісно ж, Lexus GX 550 Inkas отримав куленепробивне скло та 20-дюймові шини, які дозволяють продовжувати рух при проколі. Додатково захистили бензобак та посилили дверні петлі.

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За доплату пропонують встановити систему пожежогасіння, тепловізор, систему фільтрації повітря, сирену та гучномовець. Також є можливість прорізати евакуаційний люк у даху.

Фото: INKAS

Броньований Lexus GX 550 зберіг стандартний силовий агрегат – 3,5-літровий V6 твін-турбо на 354 к. с., 10-ступінчастий автомат та повний привід зі знижувальною передачею. Оскільки позашляховик поважчав, то довелося посилити підвіску.

До речі, нещодавно новий Lexus GX 550 вийшов на український ринок.

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