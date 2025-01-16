Випустять прощальну версію: Lexus відмовляється від своєї найяскравішої моделі (фото)

Lexus RC припинять виробляти і нове покоління купе не планується через низький попит. На прощання представили лімітовану фінальну версію моделі.

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Купе Lexus RC знімуть із виробництва. Останні автомобілі зійдуть з конвеєра в Японії до листопада. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Спорткар Lexus RC — найяскравіша модель у сучасній лінійці бренду. Купе виготовляють із 2014 року і його життєвий цикл закінчився.

Lexus RC F Final Edition Фото: Lexus

Новий Lexus RC не планується, адже на сучасному авторинку попит на купе невисокий. Усього випущено приблизно 90 000 цих автомобілів.

На прощання буде випущено фінальну версію купе Lexus RC Final Edition. Усього зберуть 400 таких авто: 200 стандартних купе (потужністю 241-311 к. с.) та ще 200 заряджених Lexus RC F із 5,0-літровим 473-сильним V8.

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Новий Lexus RC Final Edition вирізняється особливим забарвленням, 19-дюймовими кованими дисками та чорними дзеркалами. Варіант RC F також отримав карбонові обвіс, антикрило і дах.

Салон оздоблений червоно-чорною шкірою Фото: Lexus Lexus RC F Final Edition отримав спортивні крісла Фото: Lexus

Салон Lexus RC Final Edition оздоблений червоно-чорною шкірою, а також карбоном і алькантарою. У RC F встановлені спортивні сидіння. Крім того, всередині з’явилися логотипи Final Edition.

Раніше стало відомо, що Volkswagen припиняє виробництво двох найоригінальніших своїх моделей.

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