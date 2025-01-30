Больше и просторнее: представлен новый Suzuki Jimny для семьи (фото)

Новый Suzuki Jimny Nomade на 34 см длиннее стандартной модели, а потому имеет более просторные салон и багажник. Комплектацию внедорожника расширили.

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Линейку Suzuki Jimny 2025 пополнила семейная модификация Nomade. Внедорожник поступит в продажу в Японии с апреля по цене от 2 651 000 иен ($17 150). Об этом сообщается на сайте Suzuki.

Новый Suzuki Jimny Nomade — экспортная версия удлиненного пятидверного внедорожника. Его выпускают не в Японии, а в Индии — на предприятии Maruti-Suzuki. Ранее эта модель продавалась только на индийском рынке, однако постепенно ее продажи начинаются и в других странах.

Внедорожник отличается иной решеткой радиатора Фото: Suzuki

Новый Suzuki Jimny Nomade длиннее стандартной модели на 340 мм. Это позволило установить еще одну пару дверей. В анфас он узнается по серебристому декору на решетке радиатора.

Размеры Suzuki Jimny Nomade:

длина — 3890 мм;

ширина — 1645 мм;

высота — 1725 мм;

колесная база — 2590 мм.

Пятидверная версия на 34 см длиннее трехдверной Фото: Suzuki

Компоновка салона Suzuki Jimny Nomade не изменилась и единственная новация — увеличенный 9-дюймовый тачскрин мультимедиа. Внедорожник стал просторнее: на втором ряду места для ног больше на 90 мм, а объем багажника вырос до 211-332 л.

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Комплектация Suzuki Jimny Nomade расширена — в "базе" есть климат-контроль, парктроник, камера, датчик света, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и контроля полосы движения.

Салон и багажник стали просторнее Фото: Suzuki

Силовой агрегат не претерпел изменений — это 1,5-литровая бензиновая четверка на 102 л.с. С 5-ступенчатой механической КПП средний расход топлива составляет 6,7 л/100 км, а с 4-ступенчатым автоматом — 6,8 л/100 км.

Полный привод дополнен понижающей передачей. Клиренс Suzuki Jimny составляет 210 мм, угол въезда — 36°, а съезда — 47°

Кстати, недавно Suzuki Jimny получил экстремальную версию для тяжелого бездорожья.

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