Більший і просторіший: представлено новий Suzuki Jimny для сім'ї (фото)

Новий Suzuki Jimny Nomade на 34 см довший за стандартну модель, а тому має просторіші салон та багажник. Комплектацію позашляховика розширили.

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Лінійку Suzuki Jimny 2025 поповнила сімейна модифікація Nomade. Позашляховик надійде у продаж в Японії з квітня за ціною від 2 651 000 єн ($17 150). Про це повідомляється на сайті Suzuki.

Новий Suzuki Jimny Nomade – експортна версія подовженого п’ятидверного позашляховика. Його не випускають не в Японії, а в Індії – на підприємстві Maruti-Suzuki. Раніше ця модель продавалася лише на індійському ринку, проте поступово її продажі починаються і в інших країнах.

Позашляховик вирізняється інакшою решіткою радіатора Фото: Suzuki

Новий Suzuki Jimny Nomade довший за стандартну модель на 340 мм. Це дозволило встановили ще одну пару дверей. В анфас він пізнається за сріблястим декором на решітці радіатора.

Розміри Suzuki Jimny Nomade:

довжина — 3890 мм;

ширина — 1645 мм;

висота — 1725 мм;

колісна база — 2590 мм.

П"ятидверна версія на 34 см довша за тридверну Фото: Suzuki

Компонування салону Suzuki Jimny Nomade не змінилося і єдина новація — збільшений 9-дюймовий тачскрін мультимедіа. Позашляховик став просторішим: на другому ряду місця для ніг більше на 90 мм, а об’єм багажника виріс до 211-332 л.

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Комплектація Suzuki Jimny Nomade розширена — у "базі" є клімат-контроль, парктронік, камера, датчик світла, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.

Салон та багажник сталі просторішими Фото: Suzuki

Силовий агрегат не зазнав змін — це 1,5-літрова бензинова четвірка на 102 к. с. Із 5-ступінчастою механічною КПП середня витрата пального становить 6,7 л/100 км, а з 4-ступінчастим автоматом — 6,8 л/100 км.

Повний привід доповнено знижувальною передачею. Кліренс Suzuki Jimny становить 210 мм, кут в'їзду — 36°, а з’їзду — 47°

До речі, нещодавно Suzuki Jimny отримав екстремальну версію для важкого бездоріжжя.

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