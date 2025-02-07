Знайомий, але інший: тест-драйв нового Hyundai Tucson

В Україні з'явився оновлений Hyundai Tucson. Фокус дізнався, яких змін зазнав компактний кросовер, який, на перший погляд, мало чим відрізняється від попередника.

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Упродовж останніх двох десятиліть бренд Hyundai представлений в сегменті компактних кросоверів моделлю Tucson. Усього виготовлено приблизно 8 мільйонів цих автомобілів, тобто це один із наймасовіших Hyundai. Свого часу його випускали і в Україні, причому на нашому ринку вже продано 55 тис. цих авто. Зараз у виробництві четверте покоління моделі, яке нещодавно пройшло модернізацію і потрапило на тест Фокусу.

Топова версія пізнається за 19-дюймовими дисками Фото: Тарас Брязгунов

Без революцій — дизайн Hyundai Tucson

На перший погляд, кросовер Hyundai Tucson майже не змінився. Авто зберігає оригінальний гранчастий дизайн з розширеними крилами та аркоподібним дахом, лінія якого підкреслена хромованим молдингом.

Насправді, необхідно добре придивитися, аби помітити зміни в Hyundai Tucson 2025 модельного року. Його решітка радіатора стала ширша, дещо змінилася й інтегровані в нього ходові вогні. Найдорожча версія Top пізнається за оригінальними 19-дюймовими дисками та матричною оптикою. Крім того, замінено бампери кросовера.

Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Hyundai Tucson 2025:

довжина – 4510 мм;

ширина – 1865 мм;

висота – 1650 мм;

колісна база – 2680 мм.

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Кардинальні зміни — салон Hyundai Tucson

Салон Hyundai Tucson, навпаки, змінився до невпізнання. Він майже повністю новий і дуже нагадує інтер’єр електромобілів Hyundai Ioniq. Зокрема, в схожому стилі виконане триспицеве кермо. Важіль КПП перенесено на кермову колонку.

Салон Hyundai Tucson — повністю новий Фото: Тарас Брязгунов

Передня панель повністю нова і на ній тепер встановлено два вигнутих 12,3-дюймових дисплеї. Графіка якісна, а за потреби конфігурацію цифрової панелі приладів можна змінити.

Нова мультимедійна система Hyundai Tucson працює швидко, а її меню зрозуміле. Є і функція оновлення програмного забезпечення.

Графіку панелі приладів можна змінити Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Перемикачі на центральній панелі також зазнали змін і тепер не всі вони сенсорні. З’явилися фізичні кнопки аудіосистеми, перемикачі гучності та температури в салоні. Звісно, вони зручніші, адже сенсорними кнопками важко користуватися на дотик і доводиться відволікатися від дороги.

Між сидіннями в Hyundai Tucson 2025 з’явилася дворівнева центральна консоль. Вона доволі висока, що дозволило розмістити і дуже великий бокс, і підсклянники, і бездротову зарядку смартфонів, і чималу нішу, в якій поміститься невелика сумочка.

Важіль КПП встановили на кермовій колонці Фото: Тарас Брязгунов

На додачу до бардачка з’явилася невелика полиця, куди можна покласти, наприклад смартфон. Для його зарядки є два роз’єма USB-C. Матеріали оздоблення стали кращими, проте жорсткуватий пластик місцями все ж зустрічається.

Сідаю за кермо Hyundai Tucson. У версії Тор передні крісла оснащені електроприводом (водійське – з пам’яттю налаштувань), а кермова колонка має широкий діапазон регулювань, тому зручне положення за кермом знаходжу швидко. До оглядовості загалом питань немає і до габаритів кросовера звикнути неважко. До того ж, у камер чудова картинка.

Передні крісла можна оснастити не лише електроприводом і підігрівом, а й вентиляцією Фото: Тарас Брязгунов Задні крісла мають регульований кут нахилу спинки Фото: Тарас Брязгунов

Крісла Hyundai Tucson зручні та пружні, а також непогано утримують спину. Вони можуть бути оснащені не лише підігрівом, а й вентиляцією, обігрівається і кермо.

Перемістимося на задні сидіння. Місця для ніг і над головою тут достатньо і пасажирам зростом до 185 см тут не буде тісно. Вищим людям варто відхилити спинку крісел (кут її нахилу регулюється).

Ззаду комфортніше двом, адже салон не надто широкий, та й трансмісійний тунель по центру проходить. Для пасажирів є USB-порти та підлокітник, а в топовій версії – шторки на вікнах, підігрів сидінь та окрема зона клімату. До того ж, можна відсунути сидіння переднього пасажира окремою кнопкою.

Об'єм багажника гібридного Tucson становить 616 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми кріслами виходить 1796-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Шторку можна сховати під підлогою

Перевагою Hyundai Tucson є чималий багажник. Його об’єм становить 616 л, а зі складеними задніми кріслами зростає до 1796 л. Під підлогою схована запаска, а також є кріплення, де можна розмістити поличку. Двері багажника у версії Тор оснащені електроприводом.

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Комплектація Hyundai Tucson

Найдорожчий кросовер Hyundai Tucson Top дуже багато оснащений за мірками свого класу. Він отримав 19-дюймові диски, безключовий доступ з функцією доступу зі смартфону Digital Key, електропакет, тризонний клімат-контроль, потужну акустику Krell з 8 динаміками, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням, камери кругового огляду (з підсвічуванням "сліпих" зон).

Крім того, є 7 подушок безпеки, системи автоматичного гальмування, та утримання в смузі руху. Є і покращена система розпізнавання дорожніх знаків з розширеним функціоналом – бачить не лише знаки обмеження швидкості. Утім, вона доволі настирна, адже постійно символізує про ліміти швидкості та навіть мінімальне їх перевищення.

Кросовер отримав нові мультимедійну систему і сенсорний блок клімату Фото: Тарас Брязгунов Над бардачком з'явилася поличка Фото: Тарас Брязгунов Між сидіннями встановлено високу дворівневу консоль Фото: Тарас Брязгунов Підлокітник ховає великий бокс Фото: Тарас Брязгунов Крісло переднього пасажира можна відсунути з другого ряду Фото: Тарас Брязгунов Для кросовера доступний тризонний клімат-контроь Фото: Тарас Брязгунов На задніх вікнах є висувні шторки Фото: Тарас Брязгунов

Утім, навіть базова комплектація Hyundai Tucson непогана – запуск двигуна з кнопки, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, партронік, камера, підігрів сидінь та керма, датчики світла і дощу.

Потужний, але спокійний – двигун Hyundai Tucson

Лінійка двигунів Hyundai Tucson в Україні – досить широка та різноманітна. У ній є знайомі 2,0-літровий бензиновий двигун на 156 к. с. та 1,6-літровий 136-сильний турбодизель, а також нова 2,5-літрова бензинова четвірка потужністю 190 к. с. (як у Sonata)

Гібридна установка потужна і тяговита, але не найекономічніша Фото: Тарас Брязгунов

Флагманським залишається гібрид Hyundai Tucson і саме таке авто побувало на тесті Фокусу. Його 1,6-літрова бензинова турбочетвірка та електромотор разом розвивають 215 к. с. та 264 Н∙м.

Для компактного кросовера це серйозні показники. Тяги цілком достатньо вже на малих обертах і у спортивному режимі Hyundai Tucson демонструє непогану динаміку – 8,5 с до 100 км/год і максимальні 183 км/год.

Утім, варто відзначити, що це не спорткар. Гібрид має спокійний характер, його силова установка працює тихо і швидкість у авто не відчувається. При 90 км/год мені здавалося, що їду 60-70. 6-ступінчастий автомат налаштований відповідно – перемикає передачі майже непомітно.

За два десятиліття Hyundai Tucson зазнав кардинальних змін Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Заявлена витрата пального 6,3-6,6 л/100 км у змішаному циклі. Під час тесту нам вдавалося досягнути близько 7-8 л/100 км у міському циклі із заторами, хоча якщо акуратніше тиснути на газ, то витрата падає до 6,5 л/100 км. Це не те щоб надто багато, проте у сегменті C-SUV усе ж є економічніші гібриди.

Зниженню витрати пального сприяє відключення бензинового двигуна під час зупинок та руху накатом. Hyundai Tucson здатен пересуватися на електротязі, але лише на невеликі відстані. Також варто відзначити цікаву функцію живлення 12-вольтного акумулятора від батареї гібридної установки: якщо він підсів, то прикурювати не доведеться.

Hyundai Tucson став комфортнішим Фото: Тарас Брязгунов

Тихіший і м’якший

Кросовер Hyundai Tucson має не найбільший у класі кліренс (170 мм), проте все ж підготовлений до легкого бездоріжжя – має набір режимів їзди та систему допомоги на спуску.

Новий Hyundai Tucson ставить на комфорт і його підвіска стала м’якшою – це дається взнаки навіть із 19-дюймовими дисками. Більшість нерівностей відпрацьовуються добре і доволі тихо – відчувається, що додали шумоізоляції днища та колісних арок.

Кросоверу покращили шумоізоляцію Фото: Тарас Брязгунов

Кермо Hyundai Tucson легке і не найінформативніше, хоча доволі точне. На великих швидкостях кросовер демонструє гарну курсову стійкість, проте після 110 км/год вже чутно аеродинамічні шуми.

Ціна Hyundai Tucson

Діапазон цін на Hyundai Tucson в Україні досить широкий. Базовий 2,0-літровий кросовер з механічною КПП та переднім приводом коштує 1 139 200 гривень. Його можна віднести до дешевших моделей сегенту C-SUV і до того ж, Tucson непогано оснащений за свої гроші. Гібрид доступний тільки в дорожчих комплектаціях, тому стартує з 1 822 500 гривень, а варіант Тор обійдеться в 2 019 500 гривень.

Новий Hyundai Tucson пізнається за зміненою передньою частиною Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Новий Hyundai Tucson знайомий зовні, але бсолютно новий всередині. Кросовер став сучаснішим та комфортнішим, проте зберіг і традиційні свої риси та повадки на дорозі. У нього великий багажник та непогана комплектація, проте від гібрида все ж хотілося б більше економії, аби виправдати доплату за нього.

Плюси Hyundai Tucson:

багате оснащення;

великий багажник;

широка палітра версій різної вартості.

Мінуси Hyundai Tucson:

гібрид не надто економічний.

нав'язливі системи безпеки відволікають водія.

Технічні характеристики Hyundai Tucson Hybrid

Тип двигуна бензиновий, з турбонаддувом та електромотор Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1598 Потужність двигуна, к. с. 215 Обертальний момент, Нм 267 Коробка передач 6-ст. автоматична Привід повний Споживання пального, л/100 км 6,3-6,6 Макс. швидкість, км/год 183 Розгін 0–100 км/год, с 8,5 Об'єм паливного баку, л 54

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