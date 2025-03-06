Названо кращий жіночий автомобіль 2025 року (фото)
За звання кращого авто року для жінок боролися понад 80 моделей. Переможцем став великий кросовер.
Визначено переможця щорічного конкурсу Women's World Car Of The Year ("Жіночий всесвітній автомобіль року"). Ним став сімейний кросовер Hyundai Santa Fe. Про це повідомляється на сторінці акції в Instagram.
Переможця обрали з 81 моделей-претендентів. Нагороду традиційно вручать 8 березня — у Міжнародний день боротьби за права жінок.
Новий Hyundai Santa Fe також визнали кращим великим кросовером для жінок. Раніше вже оголосили переможців у низці номінацій премії:
- краще міське авто — Mini Cooper;
- краще велике авто — Audi A6 e-tron;
- краще спортивне авто — Porsche Panamera;
- кращий компактний кросовер — Kia EV3;
- кращий позашляховик/пікап — Toyota Land Cruiser Prado.
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Конкурс конкурсу Women's World Car Of The Year проходить із 2010 року. Кращі жіночі авто року обирає журі з 82 автожурналісток, які репрезентують 55 країн світу. Торік переможцем став електрокросовер Kia EV9.
До речі, нещодавно визначили і претендентів на звання авто року в Україні. За перемогу поборються 10 моделей.
Також Фокус розповідав про найкращі автомобілі року в Європі.
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