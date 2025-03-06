Названо кращий жіночий автомобіль 2025 року (фото)

За звання кращого авто року для жінок боролися понад 80 моделей. Переможцем став великий кросовер.

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Визначено переможця щорічного конкурсу Women's World Car Of The Year ("Жіночий всесвітній автомобіль року"). Ним став сімейний кросовер Hyundai Santa Fe. Про це повідомляється на сторінці акції в Instagram.

Переможця обрали з 81 моделей-претендентів. Нагороду традиційно вручать 8 березня — у Міжнародний день боротьби за права жінок.

Mini Cooper Audi A6 e-tron Porsche Panamera Kia EV3 Toyota Land Cruiser Prado

Новий Hyundai Santa Fe також визнали кращим великим кросовером для жінок. Раніше вже оголосили переможців у низці номінацій премії:

краще міське авто — Mini Cooper;

краще велике авто — Audi A6 e-tron;

краще спортивне авто — Porsche Panamera;

кращий компактний кросовер — Kia EV3;

кращий позашляховик/пікап — Toyota Land Cruiser Prado.

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Конкурс конкурсу Women's World Car Of The Year проходить із 2010 року. Кращі жіночі авто року обирає журі з 82 автожурналісток, які репрезентують 55 країн світу. Торік переможцем став електрокросовер Kia EV9.

До речі, нещодавно визначили і претендентів на звання авто року в Україні. За перемогу поборються 10 моделей.

Також Фокус розповідав про найкращі автомобілі року в Європі.