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Авто

Названо кращий жіночий автомобіль 2025 року (фото)

Hyundai Santa Fe, авто року, кращі авто року, жіночі авто
Hyundai Santa Fe став кращим жіночим авто року

За звання кращого авто року для жінок боролися понад 80 моделей. Переможцем став великий кросовер.

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Визначено переможця щорічного конкурсу Women's World Car Of The Year ("Жіночий всесвітній автомобіль року"). Ним став сімейний кросовер Hyundai Santa Fe. Про це повідомляється на сторінці акції в Instagram.

Переможця обрали з 81 моделей-претендентів. Нагороду традиційно вручать 8 березня — у Міжнародний день боротьби за права жінок.

Mini Cooper Fullscreen
Mini Cooper
Audi A6 e-tron Fullscreen
Audi A6 e-tron
Porsche Panamera Fullscreen
Porsche Panamera
Kia EV3 Fullscreen
Kia EV3
Toyota Land Cruiser Prado Fullscreen
Toyota Land Cruiser Prado
Mini Cooper
Audi A6 e-tron
Porsche Panamera
Kia EV3
Toyota Land Cruiser Prado

Новий Hyundai Santa Fe також визнали кращим великим кросовером для жінок. Раніше вже оголосили переможців у низці номінацій премії:

  • краще міське авто — Mini Cooper;
  • краще велике авто — Audi A6 e-tron;
  • краще спортивне авто — Porsche Panamera;
  • кращий компактний кросовер — Kia EV3;
  • кращий позашляховик/пікап — Toyota Land Cruiser Prado.

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Конкурс конкурсу Women's World Car Of The Year проходить із 2010 року. Кращі жіночі авто року обирає журі з 82 автожурналісток, які репрезентують 55 країн світу. Торік переможцем став електрокросовер Kia EV9.

До речі, нещодавно визначили і претендентів на звання авто року в Україні. За перемогу поборються 10 моделей.

Також Фокус розповідав про найкращі автомобілі року в Європі.

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