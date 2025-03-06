Назван лучший женский автомобиль 2025 года (фото)

За звание лучшего авто года для женщин боролись более 80 моделей. Победителем стал большой кроссовер.

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Определен победитель ежегодного конкурса Women's World Car Of The Year ("Женский всемирный автомобиль года"). Им стал семейный кроссовер Hyundai Santa Fe. Об этом сообщается на странице акции в Instagram.

Победителя выбрали из 81 модели-претендентов. Награду традиционно вручат 8 марта — в Международный день борьбы за права женщин.

Мини Купер Audi A6 e-tron Porsche Panamera Kia EV3 Toyota Land Cruiser Prado

Новый Hyundai Santa Fe также признали лучшим большим кроссовером для женщин. Ранее уже объявили победителей в ряде номинаций премии:

лучшее городское авто — Mini Cooper;

лучшее большое авто — Audi A6 e-tron;

лучшее спортивное авто — Porsche Panamera;

лучший компактный кроссовер — Kia EV3;

лучший внедорожник/пикап — Toyota Land Cruiser Prado.

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Конкурс конкурса Women's World Car Of The Year проходит с 2010 года. Лучшие женские авто года выбирает жюри из 82 автожурналисток, представляющих 55 стран мира. В прошлом году победителем стал электрокроссовер Kia EV9.

Кстати, недавно определили и претендентов на звание авто года в Украине. За победу поборются 10 моделей.

Также Фокус рассказывал о лучших автомобилях года в Европе.