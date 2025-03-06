Назван лучший женский автомобиль 2025 года (фото)
За звание лучшего авто года для женщин боролись более 80 моделей. Победителем стал большой кроссовер.
Определен победитель ежегодного конкурса Women's World Car Of The Year ("Женский всемирный автомобиль года"). Им стал семейный кроссовер Hyundai Santa Fe. Об этом сообщается на странице акции в Instagram.
Победителя выбрали из 81 модели-претендентов. Награду традиционно вручат 8 марта — в Международный день борьбы за права женщин.
Новый Hyundai Santa Fe также признали лучшим большим кроссовером для женщин. Ранее уже объявили победителей в ряде номинаций премии:
- лучшее городское авто — Mini Cooper;
- лучшее большое авто — Audi A6 e-tron;
- лучшее спортивное авто — Porsche Panamera;
- лучший компактный кроссовер — Kia EV3;
- лучший внедорожник/пикап — Toyota Land Cruiser Prado.
Читать также
Доставили тайно: в сети показали кадры с итальянским БТР Puma на вооружении ВСУ (фото)
Остановка помощи США: Украине предложили перейти на 7-дневный рабочий день
Тарифы на электроэнергию: сколько придется платить уже с 1 мая
Все поезда остановили: Франция хочет компенсировать прекращение США военной помощи Украине
Конкурс конкурса Women's World Car Of The Year проходит с 2010 года. Лучшие женские авто года выбирает жюри из 82 автожурналисток, представляющих 55 стран мира. В прошлом году победителем стал электрокроссовер Kia EV9.
Кстати, недавно определили и претендентов на звание авто года в Украине. За победу поборются 10 моделей.
Также Фокус рассказывал о лучших автомобилях года в Европе.
Читать также
Их выпустили всего 77: в Киеве заметили роскошный лимузин Mercedes 2000-х (фото)
На рынок выходит недорогой электрокроссовер Renault с запасом хода более 400 км (фото)
Самые дорогие суперкары и элитные авто, завезенные в Украину за время полномасштабной войны (фото)
Раритет за $350 000: на аукцион выставили уникальный седан Mercedes W126 AMG (фото)