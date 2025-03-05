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Авто

Объявлены претенденты на звание лучшего авто года в Украине (фото)

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Лучшие авто года выбирают из более чем четырех десятков моделей-претендентов

Среди претендентов на звание авто года в Украине преобладают модели повышенной проходимости. В финал попали и два электромобиля.

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Названы финалисты акции "Автомобиль года в Украине 2025". За победу поборются 10 моделей разных классов и ценовых категорий. Об этом сообщается на ее сайте.

Претендентов на звание лучшего авто года в Украине определило общественное жюри — автолюбители, которые проголосовали на сайте акции. Они выбирали из более чем четырех десятков новых моделей.

Финалисты акции "Автомобиль года в Украине-2025":

  • Audi Q6 e-tron;
  • BMW 3 Series;
  • Honda CR-V e:HEV;
  • Hyundai Tucson;
  • INEOS Grenadier;
  • Jeep Avenger;
  • Mitsubishi L200;
  • Peugeot E-2008;
  • Skoda Kodiaq;
  • Skoda Octavia.
Audi Q6 e-tron Fullscreen
Audi Q6 e-tron
Фото: Audi
BMW 3 серии Fullscreen
BMW 3 серии
Фото: BMW
Honda CR-V e:HEV Fullscreen
Honda CR-V e:HEV
Фото: Honda
Hyundai Tucson Fullscreen
Hyundai Tucson
Фото: Hyundai
INEOS Grenadier Fullscreen
INEOS Grenadier
Фото: Ineos
Джип Авенджер Fullscreen
Джип Авенджер
Фото: Stellantis
Mitsubishi L200 Fullscreen
Mitsubishi L200
Фото: Mitsubishi
Peugeot E-2008 Fullscreen
Peugeot E-2008
Фото: Peugeot
Skoda Kodiaq Fullscreen
Skoda Kodiaq
Фото: Skoda
Шкода Октавия Fullscreen
Шкода Октавия
Фото: Skoda
Audi Q6 e-tron
BMW 3 серии
Honda CR-V e:HEV
Hyundai Tucson
INEOS Grenadier
Джип Авенджер
Mitsubishi L200
Peugeot E-2008
Skoda Kodiaq
Шкода Октавия

Примечательно, что 8 из 10 лучших авто года в Украине — модели повышенной проходимости. Также в финал вышли два электромобиля.

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Вскоре эти модели оценит экспертное жюри — ведущие украинские автожурналисты. По сумме баллов от общественности и экспертов определят лучшее авто 2025 года в Украине, а также победителей в ряде номинаций.

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Акция "Автомобиль года в Украине" проводится с 2001 года. В прошлом году победителем стал Peugeot 408.

Между прочим, лучшее авто года в Европе уже назвали и им стал недорогой электрокар.

Также Фокус рассказывал о лучших автомобилях года в Северной Америке.

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