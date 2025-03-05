Объявлены претенденты на звание лучшего авто года в Украине (фото)
Среди претендентов на звание авто года в Украине преобладают модели повышенной проходимости. В финал попали и два электромобиля.
Названы финалисты акции "Автомобиль года в Украине 2025". За победу поборются 10 моделей разных классов и ценовых категорий. Об этом сообщается на ее сайте.
Претендентов на звание лучшего авто года в Украине определило общественное жюри — автолюбители, которые проголосовали на сайте акции. Они выбирали из более чем четырех десятков новых моделей.
Финалисты акции "Автомобиль года в Украине-2025":
- Audi Q6 e-tron;
- BMW 3 Series;
- Honda CR-V e:HEV;
- Hyundai Tucson;
- INEOS Grenadier;
- Jeep Avenger;
- Mitsubishi L200;
- Peugeot E-2008;
- Skoda Kodiaq;
- Skoda Octavia.
Примечательно, что 8 из 10 лучших авто года в Украине — модели повышенной проходимости. Также в финал вышли два электромобиля.
Читать также
"Тяжелые потери": Бутусов озвучил количество погибших от удара РФ по полигону ВСУ (видео)
В Австралии умер мужчина с "золотой кровью", спасший миллионы младенцев
"Требуют капитуляции": эксперт объяснил, на что придется пойти украинской власти с Трампом
Не был белым и без длинных волос: ученые выяснили, как на самом деле выглядел Иисус Христос
Вскоре эти модели оценит экспертное жюри — ведущие украинские автожурналисты. По сумме баллов от общественности и экспертов определят лучшее авто 2025 года в Украине, а также победителей в ряде номинаций.Важно
Акция "Автомобиль года в Украине" проводится с 2001 года. В прошлом году победителем стал Peugeot 408.
Между прочим, лучшее авто года в Европе уже назвали и им стал недорогой электрокар.
Также Фокус рассказывал о лучших автомобилях года в Северной Америке.
Читать также
Винтажный электрокар 1917 года ушел с молотка по цене четырех Tesla (фото)
Kia отказывается от популярной массовой модели: что предложат взамен (фото)
В интернете показали малоизвестный украинский микроавтобус 90-х для бездорожья (фото)
В Киеве засветился новейший суперкар Aston Martin с двигателем Mercedes (фото)