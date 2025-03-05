Объявлены претенденты на звание лучшего авто года в Украине (фото)

Среди претендентов на звание авто года в Украине преобладают модели повышенной проходимости. В финал попали и два электромобиля.

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Названы финалисты акции "Автомобиль года в Украине 2025". За победу поборются 10 моделей разных классов и ценовых категорий. Об этом сообщается на ее сайте.

Претендентов на звание лучшего авто года в Украине определило общественное жюри — автолюбители, которые проголосовали на сайте акции. Они выбирали из более чем четырех десятков новых моделей.

Финалисты акции "Автомобиль года в Украине-2025":

Audi Q6 e-tron;

BMW 3 Series;

Honda CR-V e:HEV;

Hyundai Tucson;

INEOS Grenadier;

Jeep Avenger;

Mitsubishi L200;

Peugeot E-2008;

Skoda Kodiaq;

Skoda Octavia.

Audi Q6 e-tron Фото: Audi BMW 3 серии Фото: BMW Honda CR-V e:HEV Фото: Honda Hyundai Tucson Фото: Hyundai INEOS Grenadier Фото: Ineos Джип Авенджер Фото: Stellantis Mitsubishi L200 Фото: Mitsubishi Peugeot E-2008 Фото: Peugeot Skoda Kodiaq Фото: Skoda Шкода Октавия Фото: Skoda

Примечательно, что 8 из 10 лучших авто года в Украине — модели повышенной проходимости. Также в финал вышли два электромобиля.

Вскоре эти модели оценит экспертное жюри — ведущие украинские автожурналисты. По сумме баллов от общественности и экспертов определят лучшее авто 2025 года в Украине, а также победителей в ряде номинаций.

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Акция "Автомобиль года в Украине" проводится с 2001 года. В прошлом году победителем стал Peugeot 408.

Между прочим, лучшее авто года в Европе уже назвали и им стал недорогой электрокар.

Также Фокус рассказывал о лучших автомобилях года в Северной Америке.