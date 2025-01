Гибрид, электрокар и пикап: американцы назвали лучшие авто года (фото)

В США назвали лучшие североамериканские авто года. Победителями стали гибрид Honda, минивэн Volkswagen и пикап Ford.

В рамках автошоу в Детройте объявили лауреатов премии North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year ("Североамериканские автомобиль, пикап и утилитарное авто года"). Об этом сообщается на сайте конкурса.

Традиционно в Северной Америке выбирают не одного, а трех победителей. Лучшее легковое авто — гибрид Honda Civic, который в голосовании обошел Kia K4 и Toyota Camry. Жюри отметило его экономичность и хорошую управляемость.

Volkswagen ID.Buzz стал лучшим утилитарным авто

Среди утилитарных авто победителем стал электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz, который опередил кроссоверы Chevrolet Equinox EV и Hyundai Santa Fe. Авто привлекает ретродизайном и просторным продуманным салоном.

Лучший пикап года — Ford Ranger, который обогнал Ram 1500 и Toyota Tacoma. Его сильные стороны — невысокая цена, качественный салон и возможность буксировать 3,4-тонный прицеп.

Ford Ranger признали лучшим пикапом Фото: Ford

Премия North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year вручается с 1994 года. Лучшие авто года выбирает жюри из 50 североамериканских журналистов. В прошлом году победителями конкурса стали гибрид Toyota Prius, электрокроссовер Kia EV9 и пикап Ford Super Duty.

Кстати, сегодня же назвали и лучшее авто года в Европе. Им оказался доступный электромобиль Renault.

Также Фокус писал о лучших авто 2025 года для женщин.