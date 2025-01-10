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Авто

Гибрид, электрокар и пикап: американцы назвали лучшие авто года (фото)

Honda Civic, авто года, Лучшие авто года, Лучшие авто года
Фото: Honda | Гибрид Honda Civic стал лучшим легковым авто года в Северной Америке

В США назвали лучшие североамериканские авто года. Победителями стали гибрид Honda, минивэн Volkswagen и пикап Ford.

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В рамках автошоу в Детройте объявили лауреатов премии North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year ("Североамериканские автомобиль, пикап и утилитарное авто года"). Об этом сообщается на сайте конкурса.

Традиционно в Северной Америке выбирают не одного, а трех победителей. Лучшее легковое авто — гибрид Honda Civic, который в голосовании обошел Kia K4 и Toyota Camry. Жюри отметило его экономичность и хорошую управляемость.

Volkswagen ID.Buzz, авто года, Лучшие авто года, Лучшие авто года Fullscreen
Volkswagen ID.Buzz стал лучшим утилитарным авто

Среди утилитарных авто победителем стал электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz, который опередил кроссоверы Chevrolet Equinox EV и Hyundai Santa Fe. Авто привлекает ретродизайном и просторным продуманным салоном.

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Лучший пикап года — Ford Ranger, который обогнал Ram 1500 и Toyota Tacoma. Его сильные стороны — невысокая цена, качественный салон и возможность буксировать 3,4-тонный прицеп.

Ford Ranger, авто года, Лучшие авто года, Лучшие авто года Fullscreen
Ford Ranger признали лучшим пикапом
Фото: Ford

Премия North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year вручается с 1994 года. Лучшие авто года выбирает жюри из 50 североамериканских журналистов. В прошлом году победителями конкурса стали гибрид Toyota Prius, электрокроссовер Kia EV9 и пикап Ford Super Duty.

Кстати, сегодня же назвали и лучшее авто года в Европе. Им оказался доступный электромобиль Renault.

Также Фокус писал о лучших авто 2025 года для женщин.