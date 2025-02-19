Практичные и комфортные: названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом (фото)

В рейтинг попали компактные кроссоверы разных ценовых категорий. Среди них есть комфортабельные семейные модели, авто с интересной управляемостью и кроссоверы, приспособленные к бездорожью.

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Компактные кроссоверы — самый популярный класс авто на современном рынке. Они практичны, довольно просторны и имеют высокий клиренс. В большинстве своем это относительно недорогие модели, однако есть возможность сэкономить, если взять не слишком старое авто с пробегом. Британское издание Auto Express определило лучшие подержанные кроссоверы компактного класса.

8 место — SEAT Ateca

SEAT Ateca Фото: SEAT

Испанский кроссовер SEAT Ateca привлечет активных водителей, ведь отличается отличной управляемостью. Конечно, в линейке есть мощная заряженная версия Cupra, однако она дорогая, поэтому целесообразнее обратить внимание на вариант с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором. Лучше выбирать авто, выпущенные после 2020 года, ведь они имеют более современную мультимедийную систему.

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7 место — Toyota RAV4

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Toyota RAV4 пятого поколения — самый популярный кроссовер с ДВС в мире. Он, прежде всего, заинтересует своей надежностью и долговечностью, а также небольшими затратами на эксплуатацию. Кроме того, у авто комфортабельная подвеска, просторный салон и экономичная гибридная модификация.

6 место — Renault Kadjar

Renault Kadjar Фото: Renault

Renault Kadjar — французский собрат Nissan Qashqai, который сейчас довольно дешевый. Кроссовер просторный внутри и имеет немалый 472-литровый багажник. У него сбалансированное шасси и очень комфортабельная езда. Дизельные версии Renault Kadjar привлекают экономичностью.

5 место — MG HS

MG HS Фото: Дмитрий Чабан

Кроссовер MG HS — это много авто за небольшие деньги, ведь он существенно дешевле других подержанных моделей этого класса. У него просторный салон и достаточно богатая комплектация, а подвеска легко справляется с дорожными неровностями. На европейском рынке встречаются даже плагин-гибриды.

4 место — Skoda Karoq

Skoda Karoq Фото: Skoda

Skoda Karoq — компактный кроссовер с практичным и просторным салоном, а также большим 521-литровым багажником. У него неплохо настроенное шасси, которое дает баланс между комфортом и управляемостью. Модель имеет широкую линейку экономичных бензиновых и дизельных версий.

3 место — Mazda CX-5

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Кроссовер Mazda CX-5 второго поколения отличается отличной управляемостью, а его двигатели имеют живой характер. К тому же, модель очень надежная и не будет создавать проблемы. В линейке Mazda CX-5 есть дизели, однако лучше выбирать бензиновые двигатели, которые более долговечны.

2 место — Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross Фото: Citroen

Citroen C5 Aircross — кроссовер для любителей комфорта. У него очень мягкая подвеска и удобные сиденья. К тому же, стоит отметить просторный салон и богатую комплектацию. В линейке есть отличный 2,0-литровый турбодизель — экономичный и тяговитый. Также Citroen C5 Aircross относительно недорогой на подержанном рынке.

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1 место — Dacia/Renault Duster

Dacia Duster

Duster второй генерации не является самым комфортным или надежным в этом рейтинге, однако он имеет одно существенное преимущество — низкую цену на вторичном рынке. Его простая конструкция позволяет снизить расходы на обслуживание и ремонт авто. Кроме того, кроссовер неплохо чувствует себя на бездорожье и имеет прочную подвеску, а его 1,5-литровый дизель экономичен.

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