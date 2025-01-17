Практичные и вместительные: лучшие семейные универсалы с пробегом (фото)

В рейтинг попали семейные универсалы С и D-класса с просторными салоном и багажником. Среди них — как массовые, так и премиальные модели.

Related video

Универсалы всегда были выбором практичных автомобилистов. Они просторны внутри и имеют большой багажник, поэтому подходят на роль как семейного авто, так и "рабочей лошадки". К тому же, универсалы обычно дешевле аналогичных по размеру кроссоверов — особенно на вторичном рынке. Британское издание Auto Express выбрало лучшие подержанные универсалы.

8 место — BMW 3 Series Touring

BMW 3 серии Touring Фото: BMW

Универсал BMW 3 Series G30 заинтересует активных водителей. Он не самый просторный в классе (объем багажника составляет 495-1500 л), но сохраняет отличную управляемость. В линейке есть мощные 3,0-литровые шестерки, однако прагматичным выбором будет 2,0-литровый турбодизель.

Важно

Семейный спорткар: в Киеве появился новейший универсал BMW мощностью более 500 сил (фото)

7 место — Opel Insignia Sports Tourer

Opel Insignia Sports Tourer Фото: Opel

Универсал Opel Insignia второго поколения комфортабельный и богато оснащен, а его дизельные версии экономичны. Модель D-класса имеет немалый багажник объемом 560-1665 л. К тому же, она дешевле конкурентов. Также в линейке был вариант повышенной проходимости.

6 место — Skoda Superb Combi

Skoda Superb Combi Фото: Skoda

Skoda Superb Combi предыдущей генерации имеет один из самых больших багажников в своем классе: его объем составляет 660-1950 л. К тому же, у него качественный продуманный салон с просторным задним рядом и неплохо настроенное шасси, а 2,0-литровые бензиновые и дизельные турбомоторы тяговитые.

5 место — Citroen C5

Citroen C5 Фото: Auto Express

Универсал Citroen C5 порадует любителей комфорта, ведь имеет очень мягкую подвеску. За доплату даже предлагалась пневмоподвеска с регулируемым клиренсом. Объем багажника составляет 533-1490 л. Как правило, Citroen C5 недорогие и неплохо оснащены. Конечно же, лучше выбирать дизельные версии.

4 место — Hyundai i40 Tourer

Hyundai i40 Tourer Фото: Hyundai

Универсал Hyundai i40 отличается стремительным дизайном и богатой комплектацией. Он комфортабельный и надежный и имеет немалый (553-1719 л) багажник. К тому же, Hyundai i40 дешевле большинства соперников, хотя и не столь массовый.

3 место — Volkswagen Passat B8

Volkswagen Passat B8 Фото: Auto Express

Универсал Volkswagen Passat B8 — своеобразный стандарт в D-классе. Он имеет качественный эргономичный салон, хорошую шумоизоляцию и хорошо настроенное шасси. Багажник здесь гигантский — объемом 650-1780 л. Лучший выбор — 2,0-литровый турбодизель, хотя в линейке было немало бензиновых версий и даже плагин-гибрид.

2 место — Subaru Outback

Subaru Outback Фото: Auto Express

Внедорожный универсал Subaru Outback — альтернатива кроссоверу. Модель пятого поколения имеет отличную проходимость и энергоемкую подвеску. Обычно Subaru Outback богато оснащен, а объем его багажника составляет 490-1801 л. Лучше избегать 2,0-литрового дизеля и выбирать 2,5-литровую бензиновую версию.

Важно

Прагматичный подход: тест-драйв новой Skoda Octavia

1 место — Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi Фото: Skoda

Универсал Skoda Octavia 5E является единственной моделью С-класса в этом рейтинге, однако его внутреннее пространство — на уровне более крупных авто. Объем багажника составляет 610-1740 л. Салон Skoda Octavia качественно отделан и хорошо продуман. Модель имела широкую линейку бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом, а также внедорожный вариант Scout. На рынке хватает этих авто и они недорогие.

Ранее Фокус рассказывал о лучших компактных автомобилях с пробегом.

Также мы писали о лучших подержанных авто из Европы по цене до $4000.