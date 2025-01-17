Практичні та місткі: кращі сімейні універсали з пробігом (фото)

До рейтингу потрапили сімейні універсали С та D-класу з просторими салоном та багажнику. Серед них — як масові, так і преміальні моделі.

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Універсали завжди були вибором практичних автомобілістів. Вони просторі всередині та мають великий багажник, тому підходять на роль як сімейного авто, так і "робочої конячки". До того ж, універсали зазвичай дешевші за аналогічні за розміром кросовери – особливо на вторинному ринку. Британське видання Auto Express обрало кращі вживані універсали.

8 місце – BMW 3 Series Touring

BMW 3 Series Touring Фото: BMW

Універсал BMW 3 Series G30 зацікавить активних водіїв. Він не найпросторіший у класі (об’єм багажника становить 495-1500 л), але зберігає чудову керованість. У лінійці є потужні 3,0-літрові шістки, проте прагматичним вибором буде 2,0-літровий турбодизель.

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7 місце – Opel Insignia Sports Tourer

Opel Insignia Sports Tourer Фото: Opel

Універсал Opel Insignia другого покоління комфортабельний і багато оснащений, а його дизельні версії економічні. Модель D-класу має чималий багажник об’ємом 560-1665 л. До того ж, вона дешевша за конкурентів. Також у лінійці був варіант підвищеної прохідності.

6 місце – Skoda Superb Combi

Skoda Superb Combi Фото: Skoda

Skoda Superb Combi попередньої генерації має один із найбільших багажників у своєму класі: його об’єм становить 660-1950 л. До того ж, у нього якісний продуманий салон з просторим заднім рядом та непогано налаштоване шасі, а 2,0-літрові бензинові та дизельні турбомотори тяговиті.

5 місце – Citroen C5

Citroen C5 Фото: Auto Express

Універсал Citroen C5 порадує любителів комфорту, адже має дуже м’яку підвіску. За доплату навіть пропонували пневмопідвіску з регульованим кліренсом. Об’єм багажника становить 533-1490 л. Зазвичай Citroen C5 недорогі і непогано оснащені. Звісно ж, краще обирати дизельні версії.

4 місце – Hyundai i40 Tourer

Hyundai i40 Tourer Фото: Hyundai

Універсал Hyundai i40 вирізняється стрімким дизайном та багатою комплектацією. Він комфортабельний і надійний та має немалий (553-1719 л) багажник. До того ж, Hyundai i40 дешевший за більшість суперників, хоча і не настільки масовий.

3 місце – Volkswagen Passat B8

Volkswagen Passat B8 Фото: Auto Express

Універсал Volkswagen Passat B8 – своєрідний стандарт у D-класі. Він має якісний ергономічний салон, гарну шумоізоляцію та добре налаштоване шасі. Багажник тут гігантський – об’ємом 650-1780 л. Найкращий вибір – 2,0-літровий турбодизель, хоча в лінійці було чимало бензинових версій та навіть плагін-гібрид.

2 місце – Subaru Outback

Subaru Outback Фото: Auto Express

Позашляховий універсал Subaru Outback – альтернатива кросоверу. Модель п’ятого покоління має чудову прохідність та енергоємну підвіску. Зазвичай Subaru Outback багато оснащений, а об’єм його багажника становить 490-1801 л. Краще уникати 2,0-літрового дизеля та обирати 2,5-літрову бензинову версію.

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1 місце – Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi Фото: Skoda

Універсал Skoda Octavia 5E є єдиною моделлю С-класу в цьому рейтингу, проте його внутрішній простір – на рівні більших авто. Об’єм багажника становить 610-1740 л. Салон Skoda Octavia якісно оздоблений і та добре продуманий. Модель мала широку лінійку бензинових та дизельних двигунів із турбонаддувом, а також позашляховий варіант Scout. На ринку вистачає цих авто і вони недорогі.

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