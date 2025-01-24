Удобные и просторные: названы лучшие новые автомобили для высоких людей (фото)

Эксперты определили автомобили с просторным салоном, которые подходят для людей высокого роста. В рейтинге преобладают кроссоверы.

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Людям высокого роста труднее подобрать автомобиль. Естественно, что при выборе машины они больше внимания обращают на внутреннее пространство и удобство посадки за рулем. Британское издание Auto Express решило помочь и определило лучшие новые авто для рослых водителей и пассажиров.

В ходе исследования выбирали новые модели с просторными салонами, причем ключевым параметром стало место над головой. Отмечается, что новые авто подросли в размерах, однако не все они являются просторными, ведь производителям приходится устанавливать дополнительное оборудование, а также современные системы безопасности вроде надувных подушек. К тому же, в желании улучшить аэродинамику высоту автомобилей нередко уменьшают, что также негативно влияет на внутреннее пространство.

7 место — Volvo XC90

Volvo XC90 Фото: Volvo

Марка Volvo известна своими просторными практичными авто, а XC90 — ее самая большая модель. Кроссовер достигает 5 м в длину и 2 м в ширину и имеет высокую крышу. На первом и втором рядах сидений места хватает, причем задние кресла имеют горизонтальную регулировку.

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6 место — BMW iX

BMW iX Фото: BMW

Электрокроссовер BMW iX сопоставим по размерам с Х5, однако третьего ряда кресел у него нет. Благодаря этому на втором ряду просторнее и пассажирами высокого роста не будет тесно. К тому же, салон достаточно широкий. Впрочем, авто довольно недешевое.

5 место — Skoda Superb

Skoda Superb Фото: Skoda

Skoda Superb всегда отличалась от собрата Volkswagen Passat более длинной колесной базой и большим пространством. Новое поколение модели подросло в размерах, причем места стало больше как спереди, так и сзади. Конечно, универсал просторнее лифтбека. Это выбор для тех рослых водителей, которым не нужен кроссовер.

4 место — Land Rover Discovery

Land Rover Discovery Фото: Land Rover

Land Rover Discovery — один из самых просторных внедорожников. В салоне достаточно места на первом и втором рядах, а задние кресла имеют горизонтальную регулировку. Изогнутая линия крыши добавляет места над головой задних пассажиров.

3 место — Kia EV9

Kia EV9 Фото: Kia

Самый большой электрокроссовер Kia отличается рубленым дизайном с вертикальными стойками крыши и немалой высотой, что способствует увеличению внутреннего пространства. В салоне ровный пол, а на втором ряду можно выбрать диван или два отдельных кресла. Места спереди и сзади немало.

2 место — Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Новый Skoda Kodiaq второго поколения подрос в размерах и стал просторнее внутри. Модель доступна в версиях на 5 и 7 мест. В Skoda Kodiaq немало места на втором ряду, доступна и горизонтальная регулировка сидений, хотя салон не самый широкий в классе.

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1 место — Volkswagen ID.Buzz

Volkswagen ID.Buzz Фото: Volkswagen

Минивены — самые просторные легковые авто, однако на рынке моделей этого класса становится все меньше. Один из новых минивэнов — электромобиль Volkswagen ID.Buzz. Его "вагонная" компоновка способствует увеличению внутреннего пространства. Минивэн имеет высокий потолок и доступен в стандартной или удлиненной версии. В любом случае сзади места для ног в избытке, а сдвижная дверь облегчает посадку и высадку.

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