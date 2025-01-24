Зручні та просторі: названо кращі нові автомобілі для високих людей (фото)

Експерти визначили автомобілі із просторим салоном, які підходять для людей високого зросту. У рейтингу переважають кросовери.

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Людям високого зросту важче підібрати автомобіль. Звісно, що при виборі машини вони більше уваги звертають на внутрішній простір та зручність посадки за кермом. Британське видання Auto Express вирішило допомогти і визначило кращі нові авто для рослих водіїв та пасажирів.

Під час дослідження обирали нові моделі з просторими салонами, причому ключовим параметром стало місце над головою. Відзначається, що нові авто підросли у розмірах, проте не всі вони є просторими, адже виробникам доводиться встановлювати додаткове обладнання, а також сучасні системи безпеки на кшталт надувних подушок. До того ж, у бажанні покращити аеродинаміку висоту автомобілів нерідко зменшують, що також негативно впливає на внутрішній простір.

7 місце – Volvo XC90

Volvo XC90 Фото: Volvo

Марка Volvo відома своїми просторими практичними авто, а XC90 – її найбільша модель. Кросовер сягає 5 м завдовжки і 2 м завширшки та має високий дах. На першому і другому рядах сидінь місця вистачає, причому задні крісла мають горизонтальне регулювання.

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6 місце – BMW iX

BMW iX Фото: BMW

Електрокросовер BMW iX можна порівняти за розмірами із Х5, проте третього ряду крісел у нього немає. Завдяки цьому на другому ряді просторіше і пасажирами високого зросту не буде тісно. До того ж, салон досить широкий. Утім, авто доволі недешеве.

5 місце – Skoda Superb

Skoda Superb Фото: Skoda

Skoda Superb завжди відрізнялася від побратима Volkswagen Passat довшою колісною базою і більшим простором. Нове покоління моделі підросло в розмірах, причому місця побільшало як спереду, так і ззаду. Звісно, універсал просторіший за ліфтбек. Це вибір для тих рослих водіїв, яким не потрібен кросовер.

4 місце – Land Rover Discovery

Land Rover Discovery Фото: Land Rover

Land Rover Discovery – один із найпросторіших позашляховиків. У салоні достатньо місця на першому та другому рядах, а задні крісла мають горизонтальне регулювання. Вигнута лінія даху додає місця над головою задніх пасажирів.

3 місце – Kia EV9

Kia EV9 Фото: Kia

Найбільший електрокросовер Kia вирізняється рубаним дизайном із вертикальними стійками даху та чималою висотою, що сприяє збільшенню внутрішнього простору. У салоні рівна підлога, а на другому ряді можна обрати диван або два окремих крісла. Місця спереду і ззаду чимало.

2 місце – Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Новий Skoda Kodiaq другого покоління підріс у розмірах і став просторішим усередині. Модель доступна у версіях на 5 і 7 місць. В Skoda Kodiaq чимало місця на другому ряді, доступне і горизонтальне регулювання сидінь, хоча салон не найширший у класі.

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1 місце – Volkswagen ID.Buzz

Volkswagen ID.Buzz Фото: Volkswagen

Мінівени – найпросторіші легкові авто, проте на ринку моделей цього класу стає все менше. Один із нових мінівенів – електромобіль Volkswagen ID.Buzz. Його "вагонне" компонування сприяє збільшенню внутрішнього простору. Мінівен має високу стелю і доступний у стандартній або подовженій версії. У будь-якому випадку ззаду місця для ніг у надлишку, а зсувні двері полегшують посадку та висадку.

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